Il Garante Privacy e N26 svelano i rischi delle truffe con Intelligenza Artificiale durante il Black Friday. Scopri come riconoscere siti falsi, proteggere i dati e pagare in sicurezza.

Con l'imminente inizio del Black Friday, le autorità italiane e le banche digitali lanciano un allarme specifico contro le nuove minacce digitali. Il Garante per la protezione dei dati personali e la banca digitale N26 hanno elaborato una guida dettagliata per tutelare i consumatori dalle sofisticate truffe facilitate dall' intelligenza artificiale.

Meccanismo delle Truffe con Intelligenza Artificiale

Il Garante Privacy evidenzia come la fretta d'acquisto sia la leva principale sfruttata dai malintenzionati. Quando un prezzo risulta nettamente inferiore alla media di mercato e viene spinto un'azione immediata, dietro l'offerta si nasconde spesso un inganno strutturato. I truffatori creano negozi online completamente finti, progettati per ingannare l'occhio anche degli utenti più esperti.

Also read Black Friday, dal tech al lusso: gli utenti pianificano l’affare

Identificazione Siti Falsi e Recensioni Manipolate

Gli esperti di sicurezza di N26 spiegano che i metodi tradizionali di rilevamento non sono più sufficienti. Fino a poco tempo fa, errori di ortografia o immagini sgranate erano indicatori chiari di un sito fraudolento. Oggi, l'intelligenza artificiale genera siti che imitano alla perfezione lo stile, i colori e il linguaggio dei marchi più rinomati a livello globale.

Queste piattaforme false vanno oltre l'imitazione grafica: generano autonomamente recensioni a cinque stelle e falsi commenti sui social network per conquistare la fiducia dei clienti fin dalla prima pagina fino al momento del pagamento. Per verificare l'affidabilità di un venditore, è fondamentale controllare le recensioni su siti esterni e indipendenti, non limitandosi a quanto visibile sulla piattaforma sospetta.

Advertisement

Segnali di Allarme e Metodi di Pagamento Sicuri

I segnali rivelatori includono spesso avvisi di "ultima occasione" o false scadenze, elementi studiati appositamente per impedire ai consumatori di ragionare con lucidità. Un indicatore di allarme rosso certo è rappresentato dalle richieste di metodi di pagamento atipici. Se un venditore chiede un bonifico verso un conto privato, l'acquisto di carte regalo o il passaggio a un'altra piattaforma fuori dalla cassa ufficiale del negozio, si tratta certamente di una truffa.

Per ridurre i rischi finanziari, è consigliabile utilizzare carte prepagate o sistemi di pagamento che non espongano direttamente il conto corrente principale al venditore. Questo strato aggiuntivo di sicurezza protegge il patrimonio personale nel caso in cui i dati vengano compromessi. È altrettanto importante mantenere aggiornati i sistemi operativi di smartphone e computer per evitare vulnerabilità note.

Protezione Dati e Phishing dei Corrieri

Il periodo di shopping intenso aumenta il rischio di messaggi fraudolenti da parte di finti corrieri. È fondamentale non aprire mai collegamenti o scaricare file da SMS ed email che segnalano problemi di spedizione, pacchi bloccati in giacenza o piccole somme da pagare per sbloccare la consegna. Per verificare la posizione reale di un ordine, bisogna accedere direttamente all'applicazione ufficiale o al sito web del negozio o del corriere.

Un ultimo aspetto critico riguarda lo smaltimento dei vecchi dispositivi prima di acquistare nuovi elettrodomestici elettronici. Per evitare furti di identità, è necessario estrarre la scheda telefonica e le eventuali schede di memoria. Si devono salvare altrove le proprie foto e i propri documenti, per poi procedere con la cancellazione definitiva di tutti i dati personali dal dispositivo prima di dismetterlo.