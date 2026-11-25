Scopri le 5 offerte DAZN per il Black Friday 2026. Sconti fino al 50% su piani Full, Family e Goal. Risparmia fino a 264 euro con i prezzi promozionali.

DAZN lancia una campagna promozionale esclusiva in occasione del Black Friday 2026, introducendo cinque piani tariffari ottimizzati per gli appassionati di sport. Questa iniziativa mira a democratizzare l'accesso ai contenuti televisivi sportivi, consentendo agli utenti di risparmiare fino al 50% rispetto ai costi standard. L'obiettivo dichiarato è quello di attirare nuovi abbonati attraverso una struttura di pricing aggressiva e flessibile, coprendo le principali leghe calcistiche e discipline sportive internazionali.

I Cinque Piani Tariffari e i Vantaggi

Le cinque offerte attive per il Black Friday 2026 includono i piani Full, Family, MyClubPass, Goal e Sports, garantendo una copertura pressoché totale del panorama sportivo. I prezzi base di queste promozioni partono da un minimo di 7,99 euro al mese, una cifra significativamente inferiore rispetto alle tariffe regolari mensili. Questa scalabilità di prezzo permette a diversi segmenti di utenza, dai singoli appassionati di una singola squadra ai famiglie con interessi multipli, di trovare un piano personalizzato che risponda alle proprie esigenze specifiche senza eccessivi vincoli economici.

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Dettagli Piani Goal e MyClubPass

Il piano DAZN Goal è progettato per i tifosi del calcio che non necessitano di altre discipline sportive, offrendo un accesso mirato ma capiente. Tale pacchetto include le tre partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva da DAZN per ogni giornata, tutte le sfide di Serie B, la Serie A Femminile, la LaLiga spagnola e i big match della Liga Portugal. Il costo per il piano mensile flessibile è di 19,99 euro, mentre optando per l'abbonamento annuale con pagamento in 12 rate il prezzo scende a 13,99 euro al mese. In alternativa, è possibile scegliere un piano annuale pagando 129 euro in un'unica soluzione, che riduce il costo mensile effettivo a 10,75 euro.

Per i tifosi più devoti, il piano DAZN MyClubPass rappresenta la scelta ideale per seguire esclusivamente la propria squadra del cuore. Gli utenti possono selezionare il proprio club al momento della registrazione e accedere a tutti i 38 match di Serie A della stagione, accompagnati da ampi servizi di pre e post-partita, highlights e contenuti su richiesta. Questa personalizzazione estrema garantisce un'esperienza di visione su misura, eliminando il rumore di fondo di altri eventi sportivi che potrebbero non interessare al singolo abbonato.

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Opzioni per Famiglie e Utenti Full

Il piano DAZN Family si distingue per la capacità di gestire simultaneamente più utenze, permettendo di guardare tutti i contenuti del pacchetto Full in contemporanea su due dispositivi registrati. Questi dispositivi possono trovarsi sulla stessa rete domestica o su reti completamente differenti, garantendo flessibilità d'uso. I costi per questo piano sono di 71,99 euro al mese per la versione mensile flessibile, 61,99 euro al mese per l'abbonamento annuale rateizzato in 12 mensilità, o 619 euro per l'abbonamento annuale upfront, equivalente a 51,58 euro mensili.

Il piano DAZN Full, invece, offre la copertura completa di tutto lo sport disponibile sulla piattaforma. Oltre a tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, include i migliori match della Liga Portugal e un'ampia gamma di altre discipline come atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci e tennis. Sono inoltre inclusi i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. I prezzi per il piano Full sono di 46,99 euro al mese per la versione mensile, 36,99 euro al mese per l'abbonamento annuale rateizzato, o 379 euro per l'abbonamento annuale in un'unica soluzione, pari a 31,58 euro mensili.

Convenienza Economica e Scadenze

Grazie a queste offerte speciali, i nuovi clienti possono sottoscrivere gli abbonamenti pagando fino al 50% in meno rispetto al costo abituale. Il risparmio massimo che si può ottenere nei primi dodici mesi dell'abbonamento può arrivare fino a 264 euro, una cifra che rende l'investimento particolarmente conveniente per chi segue regolarmente lo sport. Questa strategia di pricing mira a massimizzare la penetrazione nel mercato italiano e internazionale, sfruttando il periodo di maggiore spesa online come leva di acquisizione clienti.

Le promozioni dedicate ai nuovi clienti sono attivabili esclusivamente fino a lunedì 7 dicembre 2026. È importante notare che i piani Goal, Full e Family sono attualmente descritti con dettagli tariffari specifici che potrebbero variare o essere integrati dal piano Sports menzionato nell'elenco delle cinque offerte. Chi desidera approfittare di queste tariffe ridotte deve quindi agire entro la scadenza indicata, verificando la disponibilità effettiva di tutti i piani e le condizioni applicabili al momento della registrazione.