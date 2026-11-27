Dossier di Today.it svela truffe Black Friday, modifiche illegali a 14 anni e inchieste su Borsellino. Ecco le ultime inchieste economiche e giudiziarie.

La rubrica Dossier di Today.it pubblica una selezione approfondita che copre temi economici, sociali e giudiziari di grande attualità. Il focus principale riguarda le pratiche commerciali scorrette durante il Black Friday e le indagini sulla gestione delle prove nella strage di Capaci.

Trucchi Black Friday e Timer Finti

Massimo Canorro ha analizzato le offerte del Black Friday, segnalando l'uso di timer falsi per indurre all'acquisto immediato. Questi meccanismi creati dai retailer sfruttano la pressione psicologica sui consumatori per chiudere le vendite.

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Modifiche Motori illegali Adolescenti

Omar Bragantini e Mauro Cifelli hanno indagato sulle modifiche illegali ai veicoli tra i quattordicenni. Le pratiche raddoppiano la velocità ma comportano sanzioni severe e responsabilità per i genitori. La polizia sta effettuando controlli rigorosi per fermare questa prassi.

Investimenti Berkshire Hathaway

Cesare Treccarichi ha esaminato i portafogli di Warren Buffett e della Berkshire Hathaway. La holding investe miliardi in Bending Spoons e segue da vicino le mosse di Nvidia, dimostrando una strategia di lungo periodo nel mercato tecnologico globale.

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Guadagni Canzoni Natalizie

Paolo Aruffo ha calcolato i profitti di Mariah Carey e Michael Bublé dalle canzoni di Natale. Sal Da Vinci punta a ripetere il successo internazionale nelle festive season. Le cover generano ricavi costanti grazie al posizionamento nelle classifiche annuali.

Indagini Paol Borsellino e Carabinieri

Fabrizio Gatti ha scoperto uno scontro tra un ispettore e i Carabinieri riguardo alla valigetta di Paolo Borsellino. Gli atti rubati appartengono al gruppo coinvolto nella strage di Capaci. La richiesta di arresto si basava su testimonianze del ministero dell'Interno.

Maurizio Avola e Depistaggi

Un dirigente fu filmato con Michele Santoro per promuovere il libro di Maurizio Avola. L'incontro si rivelò un depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Questa informazione emerge da nuove ricostruzioni giornalistiche che collegano i vari fili dell'inchiesta storica.