Analisi dettagliata del Black Friday in Italia per il 2025: statistiche acquisti, consigli Facile.it per evitare truffe e garantire diritti legali ai consumatori.

Il Black Friday 2025 si conferma una delle occasioni commerciali più significative per il mercato italiano, coinvolgendo una platea di consumatori in rapida espansione. L'interesse per l'evento supera le aspettative iniziali, con oltre 20 milioni di acquirenti che orienteranno le proprie decisioni d'acquisto in base alla concretezza degli sconti realmente disponibili.

Secondo i dati rilevati, ben 16,4 milioni di italiani, rappresentando quasi il 40% della popolazione, aspettano specificamente questa ricorrenza per procedere all'acquisto dei regali natalizi. Questa esigenza è particolarmente marcata tra le donne, con una percentuale del 21,7%, contro il 19% rilevato nel campione maschile. Per la fascia maschile, invece, la priorità resta l'acquisto di elettronica e grandi elettrodomestici.

Also read Chiara Ferragni Ballando con le Stelle 2025: la risposta a Milly Carlucci

Le Motivi Economici Della Scelta

Al di là della spinta promozionale legata agli sconti, gli italiani pianificano i propri acquisti per esigenze pratiche e di risparmio energetico. Un terzo degli acquirenti, precisamente il 31%, intende sostituire elettrodomestici ormai troppo vecchi, mentre il 17% agisce a causa di guasti irrimediabili. Un ulteriore 25% punta sull'acquisto di apparecchiature non ancora in possesso, diversificando il paniere della spesa.

Una fetta significativa di oltre 900mila italiani sceglierà di fare shopping con un'attenzioneduplice, volta a tutelare l'ambiente e il proprio portafoglio. L'obiettivo principale per questo gruppo è l'acquisto di nuovi elettrodomestici a basso consumo energetico, mirato specificamente a ridurre le spese per le bollette domestiche nei mesi invernali.

Advertisement

Attenzione Alle Pratiche Commerciale

Per aiutare i consumatori ad evitare brutte sorprese e a esercitare i propri diritti in caso di problemi, Facile.it fornisce cinque consigli pratici fondamentali. È frequente che i venditori gonfino i prezzi pochi giorni prima dell'inizio degli sconti, al fine di simulare un risparmio maggiore che non corrisponde alla realtà.

Per questo motivo, si consiglia di verificare in anticipo il prezzo di mercato dei prodotti desiderati, così da poter valutare con oggettività se esiste un effettivo vantaggio economico. Se l'acquisto avviene online, possono essere d'aiuto strumenti software che monitorano l'evoluzione dei prezzi nel tempo, offrendo una cronologia trasparente.

È altresì fondamentale prestare attenzione a eventuali incrementi anomali dei costi di spedizione, che potrebbero vanificare in toto lo sconto applicato sul prezzo del bene. In presenza di aumenti insoliti nelle spese di spedizione, è opportuno rivalutare la convenienza complessiva dell'operazione prima di procedere al pagamento.

Diritti E Garanzie Legali

È doveroso ricordare che in negozio i consumatori sono liberi di utilizzare il metodo di pagamento che preferiscono. I commercianti fisici non possono rifiutarsi di accettare pagamenti elettronici, anche se il prodotto che state acquistando è fortemente scontato, in conformità con le normative vigenti.

Negli acquisti online, il cliente può esercitare entro 14 giorni dalla transazione il diritto di recesso. Questa prerogativa consente di restituire la merce, anche senza bisogno di fornire un giustificato motivo, ottenendo un rimborso completo. Tale diritto è sempre esercitabile, a patto che il bene non sia deperibile, personalizzato o destinato a motivi igienici.

Advertisement

La situazione differisce radicalmente nei negozi fisici, dove questa possibilità di reso senza giustificazione non esiste. Nel punto vendita tradizionale non si può chiedere un rimborso generico; eventuali cambi di prodotto, a meno che non siano dovuti a difetti di conformità, sono soggetti alla discrezionalità e alla politica del venditore.

Gestione Delle Garanzie E Diffida Dalle Truffe

Per quanto riguarda la garanzia legale, se un oggetto risulta difettoso o non conforme alla descrizione, il consumatore ha diritto al cambio, alla riparazione o al rimborso entro 2 anni dall'acquisto, sia online che in negozio. Ai fini del riconoscimento di questa garanzia, è necessario avere una prova dell'acquisto, che può essere l'estratto conto del pagamento, purché identifichi con precisione la transazione.

L'assenza dell'imballaggio originale non pregiudica la garanzia legale, poiché la legge non impone di tenere la scatola. Tuttavia, alcuni negozi offrono procedure rapide di sostituzione immediata solo se la confezione è intatta. Per il recesso online, invece, danni alla confezione potrebbero pregiudicare l'esercizio del diritto di reso.

Il Black Friday online richiede estrema cautela contro i tentativi di truffa. Un'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research rivela che nel 2025 più di 1,8 milioni di italiani sono stati vittime di frodi nel commercio elettronico. Il danno medio per vittima si stima in circa 220 euro, con un picco nella fascia 25-34 anni, colpita nel 7,4% dei casi.