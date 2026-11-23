Scopri le ultime novità musicali con Blackhaine, I PiSS e Eduardo Egüez. Analisi di album gothic, noise rock e liuto barocco in un panorama culturale ricco.

Il panorama musicale contemporaneo sta vivendo una fase di profonda trasformazione e diversificazione stilistica, che vede artisti di origine e generi molto differenti confrontarsi con temi universali come la mortalità, la violenza e la memoria storica. Un esempio lampante di questa complessità è offerto dal debutto discografico di Blackhaine, pseudonimo artistico di Tom Heyes, artista originario del Lancashire, la cui opera esplora la fragilità umana attraverso un suono denso e atmosferico. Allo stesso tempo, il quartetto di Vancouver I PiSS sfida le convenzioni del genere e della società attraverso il noise rock e lo spoken word, mentre il liutista argentino Eduardo Egüez rivisita con maestria il repertorio del XVII secolo, dimostrando come la musica sia un ponte tra epoche diverse.

Blackhaine e l'estetica Northern Gothic

Il nuovo disco di Blackhaine, realizzato da Tom Heyes, rappresenta un punto di svolta nella scena musicale indipendente inglese, fonde elementi del drill con atmosfere gotiche e industriali per creare un universo sonoro inquietante che risuona con la realtà del Lancashire. L'artista del Lancashire esplora temi come la mortalità, l'alienazione e la ricerca di salvezza, influenzandosi chiaramente dalla pratica del teatro danza butō, nato in Giappone negli anni cinquanta del novecento, per integrare la fisicità nella performance musicale. Tra sintetizzatori abrasivi, ritmi industrial e sound distorti, il disco richiama da vicino realtà sociali difficili come la droga, la precarietà e l'isolamento, trasformando il paesaggio postindustriale di Salford in un'esperienza uditiva intensa e spesso devastante. Nonostante la rabbia che trasuda dalle tracce, emerge un desiderio profondo di cambiare vita, un conflitto tra ambizione e paura del fallimento che definisce l'identità dell'artista. Il brano che dà il titolo all'album precipita in un caos emotivo devastante, offrendo al pubblico una visione cruda della lotta interiore, mentre la collaborazione con Space Afrika, realizzata con Space Afrika, offre un raro momento di pace in mezzo al turbamento generale. Con produzioni curate da Wraith9, Rainy Miller e altri collaboratori, Blackhaine supera le sue radici drill e dà forma a un'opera intensa, vulnerabile e visionaria, che è diventata un simbolo della scena inglese Northern Gothic. Togliere il respiro è un'espressione abusata ma è quella giusta per descrivere l'ascolto di questo album, che si impone come una delle uscite più significative dell'anno.

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I PiSS: Violazione e Quiescenza Sonora

Il quartetto di Vancouver I PiSS affronta tematiche delicate e controversie come la violenza sessuale e le regole di genere con un approccio multidisciplinare che evita la frontalità diretta, preferendo sperimentazioni artistiche complesse. La band affronta questi argomenti senza essere diretta come il nome della band suggerisce, ma sperimentando approcci diversi che vanno dallo spoken word al noise rock, creando un collage sonoro in cui il metodo multidisciplinare dà spazio a tante voci e a sviluppa strati di discussione su questi temi. Nel complesso, le citazioni e le registrazioni di scrittrici femministe come Andrea Dworkin e Toni Morrison risultano importanti quanto i graffi delle chitarre e la rabbia urlata, creando un dialogo critico e necessario. Taylor Zantingh, membro del gruppo, si chiede in una delle tracce: "Non so se scrivere di violenza mi aiuti, sta aiutando te?", ponendo una domanda retorica che invita l'ascoltatore a riflettere sul ruolo dell'arte nell'elaborazione del trauma. I PiSS capiscono anche la potenza della quiete, con ritmi lenti e strascicati che fanno da colonna sonora a ricordi bloccati dal trauma, dimostrando che il silenzio può essere tanto eloquente quanto il rumore più assordante. La loro musica non cerca di dare risposte definitive, ma apre spazi di riflessione profonda, rendendo l'ascolto un'esperienza coinvolgente e talvolta scomoda, ma essenziale per comprendere le dinamiche sociali contemporanee.

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Eduardo Egüez e la rinascita del liuto barocco

Eduardo Egüez, liutista argentino di fama internazionale, si dedica con dedizione alla riscoperta del repertorio del XVII secolo, in particolare all'opera di Philipp Franz Lesage de Richée, compositore e liutista francese la cui attività artistica è documentata principalmente dal suo lavoro pubblicato nel 1695. Il suo disco, intitolato alla raccolta principale di Lesage de Richée, si colloca al crocevia tra la maturità della tradizione francese e l'arrivo di un nuovo linguaggio strumentale che avrebbe segnato il corso della musica occidentale. Egüez arricchisce il suo progetto con una suite in si minore di Lesage de Richée, ma soprattutto con opere dei maestri ai quali il compositore franco-tedesco rendeva omaggio, creando un percorso storico-musicale ricco di sfumature. In Charles Mouton si apprezzano la malinconia e la fantasticheria, elementi che Egüez interpreta con grande sensibilità, mentre la sarabanda di François Dufaut fa seguito, sempre dello stesso autore, un'ipnotica sarabanda che mostra la capacità del musicista di catturare l'essenza di ogni brano. Quando si tratta di comporre un preludio per introdurre la famosa sonata di Jan Antonín Losy, il liutista argentino non sbaglia un colpo, dimostrando una padronanza tecnica impeccabile. Le pagine di Denis Gaultier si svelano con meno facilità, ma Egüez suona questo repertorio come se fosse la sua seconda lingua, con padronanza dell'ornamentazione, grande chiarezza delle linee e una stabilità del suono che lascia respirare ogni frase, offrendo al pubblico un'esperienza uditiva raffinata e coinvolgente che rivive la bellezza di un'epoca lontana.