Blackout aereo USA: il caos delle 4 ore che ha bloccato i cieli

Un'interruzione delle telecomunicazioni ha causato il blocco del traffico aereo negli USA. Ecco i dettagli sull'emergenza FAA e le conseguenze per i viaggiatori.

La sicurezza del traffico aereo negli Stati Uniti è stata compromessa da un'improvvisa e duratura interruzione delle comunicazioni radio tra il controllo del traffico e i piloti. Questo evento, avvenuto venerdì sera con un ritardo di circa quattro ore rispetto all'ora italiana delle 21:00, ha generato un'ondata di ansia globale, paralizzando temporaneamente il sistema di gestione del cielo americano. L'autorità competente ha dovuto sospendere tutte le partenze fino a quando non è stato possibile stabilire che le infrastrutture erano stabili e operative.

Il meccanismo del Ground Stop totale

La Federal Aviation Administration, nota con l'acronimo FAA, ha emanato un ordine immediato di "ground stop" che ha costretto tutti gli aeromobili a rimanere a terra. Questa misura drastica è stata implementata per garantire la sicurezza pubblica, che costituisce la priorità assoluta dell'ente regolatore. In risposta a questa direttiva, Eurocontrol, l'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea che riunisce 42 stati membri tra cui l'Italia, ha immediatamente sospeso tutti i decolli diretti verso gli Stati Uniti.

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Gli aerei già in volo durante l'interruzione hanno continuato a mantenere l'ultima autorizzazione assegnata in termini di traiettoria, altitudine, velocità e rotta. I piloti hanno fatto affidamento sulle regole del "volo a vista" e sulle comunicazioni dirette "pilota-pilota" per preservare le condizioni di sicurezza. Questo protocollo di emergenza ha permesso di navigare nel cielo senza perdita di contatto con le autorità di terra, evitando collisioni o incidenti durante il periodo critico.

Le cause: sovraccarico e infrastrutture obsolete

Markwayne Mullin, segretario alla Sicurezza interna del Dipartimento della Sicurezza della Patria (DHS), ha rassicurato l'opinione pubblica dalla West Wing della Casa Bianca dopo quasi un'ora di incertezza. Ha affermato chiaramente che non vi è alcuna indicazione che l'evento sia stato causato da un attacco doloso, da un'azione legata all'intelligenza artificiale o da problemi ai servizi di Microsoft come Outlook. Le indagini puntano verso un probabile sovraccarico dei dati trasmessi dai router, che ha messo fuori uso molte frequenze radio utilizzate per la comunicazione aerea.

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La narrazione politica ha subito una piega critica con le dichiarazioni di Donald Trump, secondo quanto riferito da un giornalista di Fox News. Egli ha attribuito la responsabilità alle infrastrutture obsolete, sostenendo che gli ultimi aggiornamenti tecnologici hanno semplicemente sovraccaricato il sistema preesistente della FAA. Questa visione evidenzia le fragilità di un network di comunicazione che fatica a gestire il carico moderno dei dati digitali, portando a un collasso operativo significativo.

Impatto economico e richieste di fondi

Sean Duffy, segretario ai Trasporti, ha definito la situazione una vera emergenza durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Ha chiesto al Congresso di stanziare 50 miliardi di dollari per l'ammodernamento delle strutture di gestione del traffico aereo. Duffy ha anche espresso incertezza sulla possibilità che uno scenario identico si verifichi nuovamente, sottolineando la complessità del ripristino delle operazioni normali che avverrà in modo lento e graduale.

Le conseguenze pratiche per i viaggiatori sono state immediate e devastanti. I dati di FlightRadar24 e FlightAware hanno registrato oltre 6.600 cancellazioni di voli venerdì, accompagnate da più di 8.600 ritardi. La situazione si è protratta anche nel weekend, con circa 1.800 voli già cancellati per sabato 14 novembre. Le compagnie aeree principali hanno offerto la possibilità di spostare le prenotazioni ai giorni successivi senza costi aggiuntivi o differenze tariffarie, un gesto di tolleranza dovuto alla natura eccezionale dell'evento.

Precedenti storici e verifica della situazione

Questo blackout non è un evento isolato nella recente storia dell'aviazione americana. Nel 2023, la Federal Aviation Administration aveva già fermato tutti i voli nazionali a causa di problemi con un nuovo sistema di allarme, una mossa estremamente rara. Gli osservatori hanno inevitabilmente confrontato l'evento con l'11 settembre 2001, data degli attentati alle Torri Gemelle, ma le autorità hanno sottolineato che non vi sono analogie con attacchi terroristici o cybercrime. Chi prevede di viaggiare deve verificare lo stato del volo con la propria compagnia, poiché il ritorno alla normalità richiederà tempo per smaltire l'enorme accumulo di aerei in attesa di decollare.