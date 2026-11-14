Blackout FAA: Cause, Causa Tecnica e Impatto sui Voli negli USA

Il caos nei cieli americani causato da un aggiornamento errato dei cavi FAA. Analisi dettagliata del collasso infrastrutturale e delle reazioni delle autorità.

L'ultima versione fornita dal Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Sean Duffy, indica la sostituzione di un vecchio cavo di rame con uno nuovo in fibra ottica, avvenuta in una struttura remota della FAA, come origine diretta del caos che ha paralizzato il sistema aereo nazionale. Questa decisione operativa ha innescato una reazione a catena immediata, rivelando la fragilità di un'infrastruttura che, nonostante l'avanzamento tecnologico, mantiene elementi analogici critici per la gestione del traffico aereo quotidiano di quasi 3 milioni di passeggeri. L'intervento, affidato a una società esterna, non ha rispettato le compatibilità tecniche necessarie, portando a un'interruzione totale dei servizi essenziali.

Cause Tecniche del Collasso Sistemico

I lavori di aggiornamento hanno mandato in tilt i vecchi router Cisco serie 600, prodotti tra il 2001 e il 2006, che non erano in grado di gestire la nuova tipologia di segnale. La rete, infatti, ha continuato a effettuare circa 1.000 tentativi di connessione ogni 4-5 secondi, sovrasaturando dispositivi progettati decenni fa per esigenze di comunicazione nettamente inferiori. Questa sovraccarico ha provocato la perdita di sincronizzazione dei dati visualizzati sugli schermi dei controllori di volo, rendendo impossibile monitorare con precisione la posizione degli aerei in avvicinamento e in rotta.

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Di fronte a questa emergenza operativa, le autorità hanno deciso di bloccare immediatamente le partenze per evitare rischi insanabili per la sicurezza. I voli che si trovavano ancora a terra non sono decollati, mentre gli aerei già in volo sono stati deviati verso scali secondari e fatti atterrare in sicurezza grazie ai sistemi di emergenza. Questo scenario ha portato a quattro ore di blackout operativo, con 12.000 voli cancellati venerdì e altri 4.000 annullati il giorno successivo, segnando uno dei giorni più caotici nella storia del trasporto aereo americano.

Reazioni Politiche e Critiche Strutturali

L'amministrazione Trump ha rivolto le critiche al Congresso, accusandolo di aver rallentato gli investimenti nel settore del controllo del traffico aereo, lasciando in uso un'infrastruttura obsoleta e in gran parte analogica. La rete nazionale si appoggia su oltre 600 radar che fanno confluire i dati su 20 centrali diverse, mantenendo in alcuni casi l'uso di supporti di archiviazione datati come i floppy disk. Questa situazione è stata definita sorprendente da molti osservatori, dato che una grande potenza mondiale continua ad affidare la sicurezza di un sistema così delicato a tecnologie che occupano ancora il 30 per cento della rete.

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Andrea Giuricin, economista dei Trasporti, ha sottolineato come gli Stati Uniti siano indietro rispetto all'Europa non solo nella gestione del traffico aereo, ma anche in altri tipi di infrastrutture generali. Gli esperti del settore notano che il fatto che ci sia un sistema obsoleto è risaputo, e chi lavora in questo campo si aspettava problemi di questa entità. La giustificazione per l'uso di sistemi vecchi, come quei router specifici, risiederebbe nella loro collaudo e stabilità percepita, dove il cambiamento è sempre visto come un'incognita rischiosa rispetto alla gestione del presente.

Impatto Operativo e Comparazione Internazionale

L'operazione di aggiornamento e sostituzione dei cavi è avvenuta in una fase di intenso traffico aereo, precisamente in un'ora di punta all'inizio di un fine settimana. Questo errore di pianificazione è stato aggravato dalla difficoltà di individuare una fascia oraria con pochi voli negli Stati Uniti, a causa del diverso fuso orario che si estende da una costa all'altra del paese. Nonostante questa complessità logistica, la scelta di effettuare lavori critici in un momento di massimo carico ha dimostrato una grave mancanza di coordinamento e precauzione nelle procedure operative.

Un controllore di volo italiano, esperto del settore, ha spiegato che se un blocco simile fosse successo in Italia, in Germania o in Francia, sarebbe rimasto sorpreso. In Italia, esistono quattro centri di controllo radar interconnessi (Roma, Milano, Padova, Brindisi) in grado di farsi da backup l'uno con l'altro, garantendo una resilienza che negli Stati Uniti appare assente. L'opinione generale tra i tecnici è che l'America si scopra debole e vecchia, con terminal aerei non moderni ed efficienti come in Cina, negli Emirati o a Francoforte, nonostante l'avanzamento in altre aree tecnologiche.

Ipotesi di Cyberattacco e Ruolo dell'Intelligenza Artificiale

Resta un elemento poco comprensibile riguardo all'intervento umano o automatizzato: il sistema è andato in tilt a causa di una falla dell'Intelligenza Artificiale? Duffy ha escluso questo scenario facendo riferimento al sistema SMART (Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories), confermando che il collasso è stato di natura tecnica e non algoritmica. L'amministrazione Trump ha anche smentito che il blocco fosse l'effetto di un cyberattacco, tenendo conto anche del precedente incidente di Microsoft avvenuto poche ore prima.

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Tuttavia, l'ingegnere aeronautico Enrico Ferrone ha osservato che ciò che è avvenuto, con un intero sistema del controllo del traffico aereo che si blocca, è inspiegabile e rende difficile scartare del tutto l'ipotesi di un attacco informatico. Investire in infrastrutture negli Stati Uniti è diventato difficilissimo per una ragione di costi e burocrazia, creando un contesto in cui la mancanza di innovazione e la resistenza al cambiamento perpetuano vulnerabilità critiche. Il settore aeronautico civile, sviluppato negli Usa, mostra ora segni di affanno, bilanciando il ruolo di guida nella rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale con una reale debolezza nelle basi infrastrutturali fondamentali.