Blackout Microsoft: danni globali, 430 milioni bloccati e richieste di risarcimento

Microsoft conferma il ripristino dei servizi dopo il blackout globale del 12 novembre. I danni assicurate stimati tra 300 e 500 milioni di dollari con oltre 430 milioni di utenti colpiti.

Microsoft ha comunicato di aver completato gli interventi necessari per risolvere il grave problema tecnologico che ha paralizzato i propri servizi per gran parte della giornata. L'azienda, colosso del settore software, ha rassicurato gli utenti di piattaforme cruciali come Outlook, Teams e Copilot, affermando che le operazioni di recupero sono terminate. Questa interruzione è risultata una delle più lunghe e disruptive nella storia dell'azienda, causando un effetto domino su scala mondiale che ha colpito milioni di professionisti e istituzioni.

Origine tecnica del guasto software

Le indagini preliminari indicano che l'origine del blackout risiede in un malfunzionamento di un numero significativo di server, i quali hanno smesso improvvisamente di rispondere alle richieste di connettività. Questa anomalia ha provocato un immediato e massiccio spostamento del traffico informatico verso i server rimanenti, che non erano preparati a gestire un carico simile e sono andati rapidamente in sovraccarico. Gli esperti di sicurezza informatica parlano di un evidente effetto a cascata, probabilmente scatenato da un errore di configurazione del software durante le operazioni di manutenzione o aggiornamento dei sistemi centralizzati.

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Impatto immediato e numeri del crollo

L'interruzione dei servizi ha coinvolto oltre 430 milioni di clienti in tutto il mondo, paralizzando il flusso lavorativo di aziende, università, ospedali e istituzioni governative. In Italia, i primi segnali di malfunzionamento sono emersi intorno alle 17.17 di giovedì 12 novembre, quando Outlook ha smesso di funzionare. Poco dopo, anche altri servizi della suite Microsoft 365 sono risultati offline. Il registro Downdetector, che monitora i guasti online, ha raccolto oltre 130 mila segnalazioni soltanto dagli Stati Uniti, confermando che i disagi si sono estesi a più di settanta Paesi e territori diversi in un vero e proprio blackout globale.

Stime economiche e limiti delle polizze

La valutazione economica delle perdite dovute a questo evento è complessa, ma le analisi preliminari suggeriscono cifre considerevoli. Secondo quanto riportato da Borsa Italiana, l'agenzia di rating Morningstar DBRS stima che le perdite assicurate a livello globale si attestino tra i 300 e i 500 milioni di dollari. Tuttavia, questa stima potrebbe non riflettere il danno reale, poiché molte aziende potrebbero non ricevere alcun indennizzo. Diversi contratti di assicurazione cyber coprono infatti esclusivamente i danni derivanti da attacchi informatici dolosi, escludendo esplicitamente i guasti tecnici interni o le cadute di sistema non causate da fattori esterni malevoli.

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Reazione del Codacons e richieste indennizzi

In risposta al caos generato, l'associazione dei consumatori Codacons ha chiesto con forza l'implementazione di indennizzi automatici a favore di cittadini e imprese danneggiate. Il Codacons sostiene che la società tecnologica non possa limitarsi a ripristinare i propri sistemi operativi e considerare la questione chiusa; deve invece rispondere delle conseguenze prodotte sui propri clienti durante il periodo di inattività. L'associazione ha richiesto la predisposizione di un piano straordinario di indennizzo, che preveda accrediti automatici per gli abbonati e bonus specifici in favore dei privati consumatori che hanno subito disagi.

Prospettive legali e prossimi passi

Il Codacons ha chiarito che, in assenza di un gesto concreto da parte di Microsoft, l'organizzazione valuterà le possibili azioni risarcitorie da intraprendere verso la società. L'obiettivo è tutelare tutti i soggetti danneggiati dal blackout, assicurandosi che le perdite economiche subite vengano adeguatamente compensate. Le ore di lavoro perse, le pratiche rallentate e le opportunità commerciali sfumate durante l'interruzione rappresentano un costo nascosto enorme, che potrebbe portare a lunghe dispute legali se non verrà affrontata con un meccanismo di rimborso trasparente e immediato da parte del colosso di Redmond.