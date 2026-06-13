Il cantante Blanco torna su Instagram dopo due settimane di silenzio, condividendo le ore trascorse nella sua camera da letto a ripassare le materie in vista dell'esame di Stato.
Il cantante Blanco torna su Instagram dopo due settimane di silenzio, condividendo le ore trascorse nella sua camera da letto a ripassare le materie in vista dell'esame di Stato.
L'artista, che ha deciso di riprendere gli studi interrotti all'età di 18 anni, ha scelto di iscriversi al liceo delle scienze umane e si è concentrato sullo studio della materia preferita, la storia dell'arte. Blanco ha dichiarato di voler crescere e arricchirsi, e di essere determinato a diventare la versione migliore di se stesso. L'ultimo video del cantante lo mostra intento a ripassare alcune norme del nostro diritto, oggetto della prova di educazione civica che verrà chiesta durante l'orale.
Il cantante dovrà affrontare gli scritti e il via ci sarà giovedì 18 giugno 2026, con il tema di italiano
Blanco Instagram Esame Di Stato Storia Dell'arte Educazione Civica Scritti Orale Italiano.
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