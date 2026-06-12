Blanco: tra codici e calopsite, il cantante si prepara per la maturità

Il cantautore bresciano Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, si concede ai social mentre studia il Codice Civile per la maturità. Una scena domestica che nasconde un percorso di recupero scolastico impegnativo, intrapreso dopo il successo a Sanremo e l'album 'Innamorato'. La scelta di tornare a studiare a 23 anni riflette un'esigenza di crescita personale, nonostante gli impegni artistici.

Il cantautore Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco , si prepara per gli esami di maturità dedicandosi allo studio del Codice Civile . La scena, condivisa sui social, lo ritrae mentre ripete ad alta voce i tecnicismi del diritto civile economico dal suo letto, con le dita che massaggiano la fronte per lo sforzo della memoria e lo sguardo fisso sui manuali.

Sulla sua spalla, una calopsite dal piumaggio grigio e giallo, immobile e tenera, smorza la severità dei codici giuridici, offrendo un contrasto poetico tra rigore accademico e quotidianità. Blanco sta affrontando un percorso di recupero scolastico dopo aver interrotto gli studi in seguito al precoce successo musicale.

La sessione di esami di giugno potrebbe non rappresentare ancora la Maturità vera e propria, bensì la delicata fase degli esami integrativi o di riparazione, necessari per colmare le lacune degli anni precedenti e ottenere ilpass definitivo verso l'Esame di Stato. La decisione di tornare a studiare, annunciata a inizio anno, assume un peso enorme se contestualizzata alla sua parabola artistica.

Dopo il trionfo a Sanremo con 'Brividi' e il successivo exploit commerciale, Blanco ha scelto di rallentare nel momento di massimo picco, rifiutando la logica discografica della 'hit a tutti i costi'. Il 3 aprile ha pubblicato l'album 'Innamorato', ma ora sta dedicando la sua priorità alla scuola. Questa scelta risponde a un'esigenza di crescita personale profonda, maturata dopo un periodo di crisi. L'artista bresciano, 23 anni, aveva confessato: 'Devo studiare, capire, non standardizzarmi'.

I libri aperti sul letto e la fatica del ripasso dimostrano che l'impegno è reale, affrontando un esame alla volta. La coesistenza tra lo studio del diritto e la passione per il latino, da lui definito in una recente intervista una vera e propria 'struttura logica', rivela ulteriori dettagli del suo percorso intellettuale.

Nonostante i ritmi serrati della carriera, Blanco sta dimostrando una notevole determinazione nel coniugare la vita da artista con gli impegni scolastici, gestendo sessioni di studio intense e personalizzate. La vicenda suscita interesse per il contrasto tra il mondo dello spettacolo, spesso incline alla dispersione, e l'impegno concreto per un diploma, simbolo di una formazione completa.

Gli esami di giugno saranno quindi un banco di prova cruciale per verificare se il suo sforzo di recupero sarà coronato dal successo, permettendogli di chiudere definitivamente il capitolo scolastico aperto e interrotto anni fa. La sua esperienza riflette anche le difficoltà di molti giovani che, travolti dal successo precoce, devono fare i conti con le lacune formative e la necessità di un completamento educativo per una crescita equilibrata.

Blanco, con la sua immagine pubblica, normalizza l'idea che anche una popstar possa e debba confrontarsi con gli iter tradizionali di studio, contribuendo a ridurre lo stigma associato al ritorno sui banchi dopo una carriera avviata





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