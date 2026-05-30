Blitz animalista in una scuola di Alghero: video shock sui macelli, bimbi in lacrime

Attivisti con maschere bianche hanno proiettato video di macellazione in una seconda elementare. La preside denuncia il blitz, genitori pronti a denunciare.

Blitz degli animalisti in una scuola elementare di Alghero . I militanti, con il volto coperto da maschere bianche, hanno proiettato video di allevamenti intensivi e macellazioni di animali davanti ai bambini di seconda elementare, scatenando il panico e facendo scoppiare a piangere molti alunni.

Gli insegnanti sono intervenuti prontamente, allontanando i presunti attivisti, ma il danno era già fatto. La dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo 3, Paola Masala, ha raccontato alla stampa locale che l'associazione aveva richiesto un incontro di circa un'ora e mezza sul tema del benessere animale, e la scuola aveva dato il via libera, fidandosi del programma proposto. Invece, i relatori hanno mostrato immagini crude e violente, del tutto inadatte a bambini di sei anni.

La preside ha espresso indignazione: 'Non sono certo immagini da presentare a dei bambini di seconda elementare. Ci hanno teso un blitz.

' L'episodio ha scatenato un acceso dibattito tra i genitori, con molti che si sono detti scioccati e hanno annunciato di voler sporgere denuncia per chiarire la dinamica e le responsabilità dell'associazione coinvolta. Sui social, invece, le opinioni sono contrastanti: c'è chi difende l'iniziativa come un modo per sensibilizzare i più piccoli sulla crudeltà degli allevamenti intensivi, e chi la condanna come un atto traumatico e irresponsabile.

La scuola ha già annunciato che rivedrà le procedure per l'approvazione di eventi esterni, per evitare che simili episodi si ripetano. Nel frattempo, la comunità di Alghero è divisa tra chi chiede rispetto per l'infanzia e chi sostiene che la verità, per quanto dura, vada insegnata presto. Questo caso solleva interrogativi più ampi sul ruolo dell'attivismo nelle scuole e sui limiti della sensibilizzazione, specialmente quando coinvolge bambini piccoli.

Le autorità locali stanno valutando se ci siano stati illeciti nel modo in cui l'incontro è stato condotto, mentre l'associazione animalista non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto





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