Blitz contro la 'Ndrangheta: arresti e indagini nel vibonese, coinvolto ex capo ultrà dell'Inter

Maxi operazione della Polizia di Stato contro la 'ndrangheta in Calabria e altre province. Arresti, indagini e il coinvolgimento dell'ex capo ultrà dell'Inter in un'inchiesta sul traffico di droga.

Associazione mafiosa e traffico di droga , ma anche tentato omicidio, lesioni, ricettazione, danneggiamento aggravato e detenzione di armi ed esplosivi, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali: questi i reati contestati a seguito dell'operazione all'alba della Polizia di Stato.

L'indagine, che ha visto il coinvolgimento del territorio vibonese e delle province di Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, ha portato all'arresto di numerose persone, tra cui figure di spicco della criminalità organizzata. L'operazione ha inferto un duro colpo alle cosche operanti nella zona, smantellando le strutture e arrestando i membri chiave. L'inchiesta ha rivelato una vasta rete di attività illecite, evidenziando il controllo del territorio, il traffico di sostanze stupefacenti, e l'imposizione di un clima di terrore attraverso estorsioni e minacce. L'ex capo ultrà dell'Inter, Marco Ferdico, è tra gli arrestati, coinvolto in un'indagine separata per reati legati al traffico di droga gestito dalle cosche vibonesi. \Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte della giudice per le indagini preliminari, Arianna Roccia, su richiesta del procuratore Salvatore Curcio. In totale, sono state arrestate 55 persone, di cui 47 finite in carcere, mentre per altre 8 è stato disposto l'obbligo di dimora. L'inchiesta si è concentrata sul “Locale dell’Ariola”, un’importante cosca di 'ndrangheta, e ha colpito duramente le famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne, attive nelle Serre vibonesi. L'ex capo ultrà dell'Inter era già stato condannato in primo grado nell'ambito dell'inchiesta “Doppia curva” e risulta indagato per il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti gestito dalle cosche. L'operazione rappresenta un significativo successo nella lotta alla criminalità organizzata, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare le attività illecite e nel garantire la sicurezza sul territorio. L'inchiesta mette in luce le complesse dinamiche della criminalità organizzata, i suoi legami con il mondo dello sport e la sua capacità di infiltrarsi in diversi settori della società. \L'operazione ha anche implicazioni significative per il mondo dello sport, con il coinvolgimento di Marco Ferdico, ex capo ultrà dell'Inter, già coinvolto in altre inchieste. L'indagine dimostra come la criminalità organizzata cerchi di sfruttare ogni occasione per ampliare i propri affari, anche attraverso la gestione del traffico di droga. Questo sottolinea l'importanza di un'azione coordinata tra le forze dell'ordine per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, e prevenire infiltrazioni nel tessuto sociale e sportivo. L'operazione della Polizia di Stato ha rappresentato un duro colpo inferto alle cosche criminali, con l'obiettivo di indebolire le loro capacità operative e di ripristinare la legalità nel territorio. Le indagini continuano per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire l'intera rete criminale. La Procura di Catanzaro e la Polizia di Stato hanno dimostrato ancora una volta l'efficacia del loro lavoro nel contrastare la criminalità organizzata, tutelando la sicurezza dei cittadini e preservando il rispetto della legge





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