Blitz dei carabinieri: una vera e propria organizzazione criminale truffa agli anziani

Un gruppo di truffatori ha creato una vera e propria organizzazione criminale per truffare gli anziani. I militari hanno sequestrato cellulari, elenchi telefonici e appunti, mentre le truffe in corso sono state bloccate.

Un centralino per coordinare le operazioni che avevano un loro core business: le truffe agli anziani. Ben 116 i casi accertati per un bottino superiore ai 500mila euro.

Dieci le persone arrestate. I colpi, secondo i riscontri investigativi, sono avvenuti tra il febbraio del 2022 e il marzo del 2023. Dalle prime luci dell'alba di mercoledì 13 maggio è scattato il blitz dei carabinieri nell'ambito di un'operazione coordinata dalla procura di Tivoli. L’indagine è partita dopo l'ennesima truffa ai danni di un anziano.

Quando i militari di Tivoli hanno sequestrato cellulari e schede Sim a uno degli indagati, è apparso subito chiaro che dietro quel singolo episodio si nascondeva qualcosa di molto più grande. Così, passo dopo passo, ha preso forma il quadro di una vera e propria organizzazione criminale, con base nel cuore di Napoli e ramificazioni in tutta Italia.

Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno fatto ipotizzare non un gruppo improvvisato bensì una struttura solida e gerarchica, con vertici che coordinavano le operazioni da una sorta di ‘centrale telefonica’ nascosta in un appartamento del centro storico. Quando i Carabinieri sono riusciti a individuare il covo, i truffatori erano ancora in piena attività. La perquisizione ha rappresentato un colpo durissimo per l’organizzazione. Sono stati sequestrati cellulari, elenchi telefonici, appunti e persino fogli parzialmente bruciati nel tentativo di eliminare le prove.

Inoltre, decine di truffe in corso sono state bloccate prima che venissero portate a termine





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