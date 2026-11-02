Blitz Digos Roma e Torino: 23 città sotto controllo per i violenti delle chat

La Digos e la Polizia Postale intensificano le indagini post-sciopero del 30 ottobre. Operazioni capillari in 23 città italiane contro chi incitava alle violenze sui social network.

Le forze dell'ordine italiane hanno intensificato le operazioni investigative nei giorni successivi alla grande mobilitazione del venerdì 30 ottobre. La Direzione Generale della Pubblica Sicurezza ( Digos) e la Polizia Postale hanno coordinato una maxi-operazione che ha coinvolto 23 città del territorio nazionale. L'obiettivo principale è identificare e arrestare i soggetti che, attraverso chat criptate e piattaforme social, avevano istigato alla guerriglia urbana durante le recenti proteste.

Operazioni capillari contro le istigazioni online

Le perquisizioni e gli arresti mirano a colpire i responsabili della violenza digitale che ha preceduto e accompagnato le manifestazioni di piazza. Dopo le tensioni emerse il 30 ottobre, con oltre un milione e mezzo di persone scese in strada contro il carovita e il riarmo, le autorità hanno ritenuto necessario agire con precisione chirurgica. Le indagini si concentrano sui contenuti pubblicati sulle reti social durante le giornate del 17 e 18 ottobre, caratterizzate da disordini e saccheggi.

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Gli operatori stanno analizzando enormi quantitativi di dati raccolti dai motori di ricerca e dai social media per tracciare le origini delle chiamate alla violenza. L'obiettivo è dimostrare il nesso causale tra le comunicazioni online e i successivi atti illeciti sul territorio. Questa fase investigativa rappresenta una risposta diretta all'aumento della criminalità organizzata nelle piazze urbane.

Le vittime della repressione e le posizioni sindacali

Il contesto di queste operazioni è segnato da una violenza fisica significativa che ha coinvolto gli agenti di polizia. Il sindacato Coisp ha reso noto che durante gli scontri sono rimasti feriti undici poliziotti e due carabinieri. Questi numeri evidenziano l'intensità degli scontri verificatisi nelle principali metropoli italiane, in particolare a Roma e Torino.

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Le azioni della Digos non mirano solo a reprimere la violenza, ma anche a ristabilire un ordine giuridico chiaro riguardo all'uso dei social media. Le autorità sostengono che l'anonimato digitale non deve essere uno scudo per chi incita a reati gravi. La strategia investigativa punta a smantellare le reti che coordinano le azioni violente da remoto, colmando il divario tra la sfera digitale e quella fisica.

Impatto sociale e conseguenze per i cittadini

Le perquisizioni in 23 città hanno un impatto diretto sulla percezione di sicurezza dei cittadini. La presenza massiccia delle forze dell'ordine nei centri urbani segnala una svolta nella gestione dell'ordine pubblico. I cittadini sono chiamati a distinguere tra il legittimo diritto di manifestazione e le azioni criminali coordinate tramite il web.

Il governo, guidato da Giorgia Meloni, ha sostenuto la necessità di contrastare il terrorismo domestico e la violenza politica. Le autorità prevarranno sulla base di prove digitali solide, garantendo che la giustizia sia applicata anche nello spazio virtuale. La trasparenza delle operazioni è fondamentale per mantenere la fiducia pubblica nelle istituzioni democratiche.

Prospettive future e monitoraggio continuo

Le indagini sono attualmente in una fase avanzata di analisi delle intercettazioni e dei dati recuperati. Non sono ancora noti i nomi dei principali accusati, ma si prevede un aumento dei procedimenti giudiziari nei prossimi mesi. La Digos continuerà a monitorare le piattaforme online per prevenire nuovi focolai di violenza.

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La cooperazione tra Digos e Polizia Postale rimane cruciale per il successo di queste operazioni. L'obiettivo finale è garantire che le proteste sociali si svolgano nel rispetto della legalità e della sicurezza pubblica. Il Paese osserva con attenzione l'evolversi di questa battaglia legale contro le nuove forme di criminalità organizzata online, che minano la stabilità sociale e la democrazia stessa.