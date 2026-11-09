Blitz Primavalle: sequestrati 435 grammi di cocaina da 41enne

Operazione Polizia di Stato a Primavalle: arrestato 41enne con droga nascosta in cantina e nascondigli sofisticati. Dettaglio sequestri e indagini.

La Polizia di Stato ha condotto un'efficace operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Primavalle a Roma. L'intervento ha portato all'arresto di un uomo di 41 anni, identificato nell'ambito di un'inchiesta mirata alle attività illecite svolte in quella zona periferica della capitale.

Dettagli Operazione e Sequestri

Il 41enne è stato sorpreso mentre usciva da una cantina in via Marcello Palmisano, mentre trasportava uno zaino pieno di stupefacenti. Gli agenti lo hanno arrestato sul fatto con l'accusa di detenzione di droga. Durante il fermos, i Carabinieri e la Polizia hanno ritrovato addosso all'uomo tre involucri contenenti 175 grammi di cocaina e due telefoni cellulari.

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L'uso delle chiavi trovate presso il soggetto ha consentito l'accesso alla cantina, dove è stato scoperto un carico maggiore di sostanze. All'interno del locale sono stati rinvenuti altri 230 grammi di cocaina, 75 grammi di hashish e oltre mezzo chilo di marijuana.

Oltre alle sostanze, sono state rinvenute bilance e materiale specifico per il confezionamento, elementi chiave per dimostrare l'attività di spaccio. I reperti sono stati subito assicurati agli atti della procura come prove materiali dell'attività criminale svolta nel quartiere.

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Nascondigli Sofisticati e Indagini

Le autorità hanno rilevato l'uso di nascondigli particolarmente elaborati per evitare i controlli. Gli orologi di valore erano custoditi in una cassaforte o nascosti dietro un battiscopa, dimostrando una certa premeditazione nella gestione del materiale illecito.

Il denaro contante era nascosto in un mobile e in un doppio fondo installato in un camino elettrico. Questa scoperta è stata resa possibile grazie al recupero di un video cancellato dal cellulare dell'indagato, che ha fornito agli investigatori la prova della presenza di somme ingenti nascoste.

L'indagine è partita monitorando i numerosi viaggi verso box e cantine nella zona di via Marcello Palmisano, effettuati dall'uomo a bordo di un'auto. Gli agenti lo avevano visto entrare in un locale per 17 minuti, un dettaglio temporale che ha contribuito a focalizzare le indagini su di lui.

Procura di Roma e Misure Patrimoniali

La Procura di Roma sta coordinando gli accertamenti tecnici sui telefoni e sui contatti dell'uomo in ambito criminale. Sono in corso analisi approfondite per ricostruire la rete di spaccio e le eventuali connessioni con altri soggetti coinvolti.

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Sotto esame sono anche i redditi dell'indagato e della sua compagna. L'analisi finanziaria potrebbe portare a una misura di prevenzione patrimoniale, un passaggio cruciale per colpire l'economia illegale alla radice.

Le autorità continuano a monitorare la situazione per assicurare che la droga non ritorni in circolazione. L'operazione rappresenta un esempio di come il controllo capillare del territorio possa smantellare le basi operative degli spacciatori.