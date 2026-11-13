Blocco aereo nazionale USA: FAA ordina stop voli per guasti comunicazione

La Federal Aviation Administration impone il divieto di decollo per motivi di sicurezza. Il blocco interessa tutti i voli nazionali a causa di gravi malfunzionamenti nei centri di controllo.

La Federal Aviation Administration ha imposto un blocco aereo a livello nazionale a causa di circostanze straordinarie che mettono a rischio la sicurezza del trasporto aereo. Questa misura eccezionale, adottata per la prima volta dopo l'undici settembre, ordina a tutti i voli commerciali di rimanere a terra fino a nuovo ordine. Il segretario di Stato ai Trasporti Sean Duffy ha dichiarato che la decisione deriva da un grave problema di comunicazione che colpisce tutti i centri di controllo del traffico aereo nel paese.

Meccanismo del Blocco e Sistemi di Controllo

Il blocco interessa tutti gli Air Route Traffic Control Centers, le strutture chiave che governano lo spazio aereo in quota tra i diversi aeroporti americani. La mancanza di comunicazioni affidabili tra questi centri e i velivoli in volo ha reso impossibile garantire la navigazione sicura. I tecnici della Federal Aviation Administration stanno attualmente indagando sulle cause tecniche del malfunzionamento, assicurando che ulteriori informazioni saranno fornite non appena saranno disponibili. L'annuncio ufficiale specifica che gli atterraggi dei voli internazionali in arrivo sarebbero stati autorizzati caso per caso per gestire le emergenze.

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Reazioni delle Parti Interessate e Opinioni Pubbliche

Immediatamente dopo la pubblicazione dell'avviso, il sito web della Federal Aviation Administration che raccoglie le comunicazioni relative al sistema di controllo del traffico aereo è apparso fuori servizio. La scomparsa dalla pagina di decine di avvisi ha acuito l'incertezza tra i passeggeri e il personale aeroportuale. Axios segnala che la Federal Aviation Administration sta introducendo gradualmente un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale, progettato per contribuire alla gestione della congestione del traffico aereo, anche se non è chiaro se il sistema abbia qualche collegamento con i problemi di comunicazione registrati oggi.

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Impatto Reale e Prossimi Passi

Il National Weather Service ha registrato oggi problemi di internet e comunicazioni, annunciando il malfunzionamento sul proprio sito web. Gli utenti sono stati avvisati che potrebbero non essere in grado di accedere ai dati meteorologici, mentre i tecnici lavorano per risolvere il problema. Un portavoce del Ministero dei Trasporti ha dichiarato che è presto per dire che il guasto radar al servizio meteorologico sia collegato ai problemi della Federal Aviation Administration con i centri di comunicazione del traffico aereo, invitando alla prudenza nell'interpretare le cause scatenanti.