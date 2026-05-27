Blocco del profilo X di Mariano Giustino in Turchia: una preoccupante limitazione della libertà di stampa

Il profilo su X del Presidente Carlo Bartoli, Mariano Giustino, è stato bloccato in Turchia, dove il governo di Erdoğan ha mostrato una preoccupante tendenza alla limitazione della libertà di stampa e di espressione. Questo episodio fa parte di una più ampia tendenza globale, segnalata da autorevoli organizzazioni internazionali come Reporter Sans Frontieres e il Media Freedom Rapid Response, e anche dalla Commissione europea.

Il profilo su X del Presidente Carlo Bartoli, Mariano Giustino , è stato bloccato in Turchia , dove il governo di Erdoğan ha mostrato una preoccupante tendenza alla limitazione della libertà di stampa e di espressione.

Questo episodio fa parte di una più ampia tendenza globale, segnalata da autorevoli organizzazioni internazionali come Reporter Sans Frontieres e il Media Freedom Rapid Response, e anche dalla Commissione europea. La libertà di stampa e di espressione sono fondamentali per la democrazia e vanno difese ovunque, anche nei Paesi che si considerano democratici. L'Ordine dei giornalisti deve fare sentire la propria voce per tutelare la professionalità di Giustino e per contrastare la censura.

Inoltre, è importante interrogarsi sulla capacità di censura delle piattaforme digitali come Meta e X, e sull'accumulo di potere e dati da parte di queste grandi corporation





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