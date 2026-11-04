Blocco Miami: Guardia Costiera USA ferma nave da crociera, italiani costretti a scendere

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha bloccato una nave da crociera nel porto di Miami per verifiche di sicurezza. Oltre 3.200 passeggeri, inclusi gruppi italiani, sono stati obbligati a lasciare la nave dopo un itinerario verso Caraibi.

Una situazione imprevista e caotica si è verificata nel porto di Miami, dove oltre 3.200 passeggeri e più di 1.000 membri dell'equipaggio hanno visto annullata bruscamente la loro vacanza. La decisione, presa dal comandante della nave, è stata dettata da un blocco imposto dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti durante delle verifiche di routine che si sono trasformate in uno stop forzato. I turisti, saliti a bordo l'1 novembre per intraprendere un viaggio verso Giamaica, Cartagena, Belize, Honduras, Panama e Costa Rica, si sono ritrovati improvvisamente senza motivazioni chiare per il fermo.

Verifiche di sicurezza e blocco operativo

La Guardia Costiera statunitense ha precisato attraverso una nota rilasciata alla CBS News che i propri team stavano effettuando controlli specifici legati alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente. Non è stato fornito un motivo dettagliato immediato ai passeggeri, creando incertezza e preoccupazione tra coloro che si trovavano già in mare. La compagnia di navigazione ha successivamente cancellato l'itinerario della nave, affermando di non essere riuscita a risolvere in tempo una questione regolamentare emersa durante le ispezioni. Questo intervento ha interrotto bruscamente una crociera che sembrava procedere regolarmente fin dall'inizio del mese.

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Testimonianze dei viaggiatori italiani

Tra i passeggeri coinvolti vi è un gruppo consistente di italiani, tra cui 22 crocieristi originari di Fermo e una famiglia messinese. Betty Squadroni, agente di viaggio di Porto San Giorgio, ha spiegato al Corriere Adriatico che tutti avevano saputo della presenza di controlli di routine, ma nessuno conosceva i motivi esatti del prolungamento del fermo. Giuseppe Arena, gelatiere di Ganzirri in vacanza con la famiglia, ha descritto come, nonostante la tranquillità a bordo nei giorni di attesa, fosse impossibile ottenere informazioni precise su ciò che stava accadendo fuori dalla nave. L'amarezza è palpabile tra chi aveva scelto questa meta come meritata pausa lavorativa estiva.

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Rimborso totale e assistenza logistica

In risposta all'emergenza, la compagnia di crociere ha garantito il rimborso integrale del costo del viaggio, offrendo inoltre un benefit per un futuro viaggio e un servizio di pulmino gratuito per permettere ai passeggeri di visitare Miami fino allo sbarco definitivo. Nonostante queste misure di contenimento, molti viaggiatori lamentano la necessità di riorganizzare rapidamente i propri rientri e la delusione per l'interruzione dell'esperienza. Alcuni, come la passeggera Carmela Marani di Porto San Giorgio, hanno cercato di mantenere un atteggiamento positivo, sottolineando la qualità del trattamento ricevuto a bordo, ma la maggior parte valuta negativamente l'accaduto.

Impatto emotivo e conseguenze future

L'impatto emotivo sul gruppo di italiani è stato significativo, con diverse persone che hanno espresso profondo rammarico per la situazione. Giusina Battaglia, ad esempio, ha condiviso la sua angoscia legata anche al recente lutto del marito, trovandosi in una posizione vulnerabile durante questo evento stressante. La chiusura anticipata della crociera rappresenta non solo un disagio logistico ed economico, ma anche una ferita psicologica per chi aveva pianificato con cura questa fuga. Le autorità competenti stanno ora gestendo lo smaltimento dei passeggeri, mentre le compagnie navali rivedono i protocolli di conformità per evitare simili blocchi futuri nei porti statunitensi.