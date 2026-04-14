Blocco Navale nello Stretto di Hormuz: La US Navy Ferma Navi Mercantili e Analizza le Strategie

La US Navy implementa un blocco navale nello Stretto di Hormuz, fermando navi mercantili e monitorando i traffici marittimi. L'articolo esplora le dinamiche del blocco, le sue implicazioni legali e le strategie operative, con un focus sul contesto geopolitico tra Stati Uniti e Iran. Vengono analizzate le diverse forme di blocco navale e le sfide tecnologiche coinvolte, con un'analisi approfondita fornita da un esperto di strategia.

Diecimila militari, dodici navi della US Navy. L'imponente contingente americano nello Stretto di Hormuz ha bloccato, a partire da ieri, sei navi mercantili, le quali hanno invertito la rotta tornando ai porti iraniani dopo aver incontrato il blocco navale imposto. Altre quattro navi, legate all'Iran, hanno invece attraversato lo stretto, di cui due hanno effettuato scalo in porti iraniani. Tra queste, la portarinfuse Christianna, che ha completato l'attraversamento ieri dopo aver attraccato a Bandar Imam Khomeini. La Rich Starry, sottoposta a sanzioni dagli Stati Uniti per traffici sospetti con l'Iran, ha navigato verso est da Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, transitando nello stretto durante la notte. La petroliera Murlikishan, anch'essa oggetto di sanzioni americane, ha attraversato Hormuz in direzione ovest, dopo essere partita dal porto cinese di Lanshan: la sua ultima posizione registrata la colloca a est dell'isola iraniana di Qeshm.

Un'ipotesi plausibile è che le forze navali statunitensi non fossero ancora del tutto pronte a far rispettare il blocco. Un'altra possibile spiegazione potrebbe essere lo 'spoofing', ovvero la manipolazione dei transponder AIS da parte delle navi per celare la loro reale posizione. Alessio Patalano, docente di War & Strategy in East Asia al King's College di Londra, fornisce un'analisi dettagliata sul funzionamento di tale blocco navale.

«Il Centcom al momento ha dichiarato che il blocco navale si estende a tutte le attività economiche in entrata e in uscita dall'Iran. La modalità di implementazione, inclusi eventuali eccezioni, ispezioni a bordo e la priorità per determinate merci come petrolio e gas, richiederà un'osservazione costante. Tuttavia, dopo l'invio delle notifiche, le navi posizionate strategicamente intercetteranno le altre, e squadre a bordo, via elicottero o imbarcazioni a scafo rigido, assicureranno il rispetto del blocco».

Patalano spiega cosa sia un blocco navale: «È una misura di pressione contro un avversario, sancita a livello internazionale. Esistono due tipi di blocchi: il blocco militare, che si esercita contro una flotta nemica, e il blocco economico, applicato alle attività economiche di un paese in stato di guerra formale o di fatto. Dal punto di vista del diritto internazionale marittimo, Stati Uniti e Iran sono in uno stato di guerra di fatto, quindi il blocco economico è legittimo. In sostanza, si tratta di bloccare una flotta avversaria o le attività economiche».

Sulle possibili forme di applicazione, Patalano prosegue: «Operativamente, il blocco può essere 'stretto', ravvicinato alle zone portuali e alle rotte commerciali, o 'a distanza', intercettando le navi fuori dalle acque territoriali. Nel contesto attuale, con lo sviluppo tecnologico, si preferisce il secondo scenario».

Sulle mosse future degli Stati Uniti, Patalano afferma: «Un blocco navale stretto è oneroso per chi lo applica, a causa della crescente capacità di risposta da terra verso il mare, con droni, missili, e imbarcazioni leggere. L'Iran ha sviluppato una tattica asimmetrica basata su imbarcazioni più piccole. Pertanto, ritengo improbabile un blocco ravvicinato. Gli Stati Uniti punteranno a un blocco a distanza per ridurre i rischi, rendendo più difficile per Teheran colpire le navi americane. La tecnologia ISR americana (intelligence, sorveglianza e ricognizione) facilita l'intercettazione a distanza. Ne abbiamo avuto un esempio in Venezuela all'inizio dell'anno, con intercettazioni avvenute persino nell'Atlantico settentrionale».

L'operazione dimostra la complessità e l'efficacia del blocco navale come strumento di pressione internazionale, evidenziando le sfide poste dalla guerra ibrida e dall'evoluzione tecnologica nel contesto marittimo. Le manovre nello Stretto di Hormuz sottolineano l'importanza della strategia, della tecnologia e del diritto internazionale nel mantenimento della sicurezza globale, rimarcando il ruolo cruciale delle forze navali e delle loro capacità di deterrenza.





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