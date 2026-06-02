Blocco USA contro Iran: missile Hellfire colpisce petroliera diretta a Teheran

L'esercito statunitense ha disabilitato una petroliera diretta verso l'Iran con un missile Hellfire, intensificando il blocco navale imposto da Trump per costringere Teheran ai negoziati. L'azione, avvenuta martedì scorso, ha colpito la M/T Lexie, battente bandiera del Botswana, dopo che l'equipaggio ha ignorato gli avvertimenti per 24 ore. Si tratta della sesta nave disattivata dal 13 aprile, mentre oltre 122 imbarcazioni sono state reindirizzate. Le tensioni aumentano mentre l'Iran minaccia ritorsioni e la comunità internazionale invoca moderazione.

Il Comando centrale delle forze armate statunitensi ha reso noto che un missile Hellfire è stato lanciato contro una petroliera diretta verso l' Iran , nell'ambito del blocco navale imposto dal presidente Donald Trump per fare pressione su Teheran e costringerla a negoziare un accordo di pace.

L'attacco è avvenuto martedì scorso e ha preso di mira la sala macchine della nave M/T Lexie, battente bandiera del Botswana, provocandone la disattivazione. Secondo il comunicato ufficiale, l'equipaggio della nave ha ignorato ripetuti avvertimenti per oltre 24 ore, non rispettando le indicazioni delle forze statunitensi. Un aereo militare ha quindi aperto il fuoco, lanciando un missile che ha centrato il motore, impedendo alla petroliera di raggiungere le coste iraniane.

Questo episodio rappresenta l'ultimo di una serie di azioni che hanno visto il blocco navale intensificarsi a partire dal 13 aprile, quando Trump ha annunciato la misura per isolare economicamente l'Iran. Finora, le forze americane hanno disabilitato sei navi e reindirizzato oltre 122 imbarcazioni che tentavano di entrare o uscire dai porti iraniani. La M/T Lexie è la sesta nave a essere stata immobilizzata dalle forze statunitensi dall'inizio del blocco.

Il Pentagono ha giustificato l'azione come necessaria per prevenire che l'Iran possa rifornirsi di risorse energetiche o materiali sensibili, mentre Trump cerca di costringere il regime di Teheran a sedersi al tavolo delle trattative. La strategia della Casa Bianca si basa sull'inasprimento progressivo delle sanzioni e sul controllo marittimo, con l'obiettivo di ridurre a zero le esportazioni di petrolio iraniano.

Le autorità statunitensi hanno dichiarato che il blocco continuerà fino a quando l'Iran non accetterà di negoziare un accordo che ponga fine al suo programma nucleare e balistico. Nel frattempo, Teheran ha condannato l'attacco come un atto di pirateria internazionale e ha minacciato ritorsioni, alimentando le tensioni già elevate nella regione del Golfo Persico. L'episodio ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale.

Mentre gli alleati degli Stati Uniti, come Israele e Arabia Saudita, hanno espresso sostegno tacito, l'Unione Europea ha invocato moderazione e ha chiesto un de-escalation per evitare un conflitto su larga scala. La Russia ha definito l'azione un provocazione, mentre la Cina ha esortato entrambe le parti a risolvere le divergenze attraverso il dialogo. Intanto, l'Iran ha rafforzato la propria presenza navale nel Golfo e ha annunciato esercitazioni militari per testare le difese costiere.

Il blocco navale, considerato da molti esperti una misura senza precedenti, rischia di innescare una crisi umanitaria, poiché l'Iran dipende dalle importazioni marittime per beni essenziali come cibo e medicine. Le organizzazioni umanitarie hanno lanciato appelli affinché siano garantiti corridoi sicuri per gli aiuti. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con il mondo che osserva attentamente gli sviluppi





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