Blocco voli Usa 13 novembre: crollo sistemi Faa e 50 miliardi richiesti

Il blocco del traffico aereo Usa del 13 novembre causa caos aeroportuale per sistemi tlc obsoleti della Faa. Markwayne Mullin e Sean Duffy chiariscono la crisi tecnica senza minacce.

Un blocco nazionale del traffico aereo disposto dalla Federal Aviation Administration (Faa) ha interessato gli Stati Uniti poco dopo le 16 locali di venerdì 13 novembre, corrispondenti alle 22 in Italia. Questa decisione drastica ha lasciato a terra migliaia di voli e decine di migliaia di passeggeri in tutto il Paese. L'interruzione è stata proclamata per circostanze straordinarie e ha immediatamente risvegliato timori legati a scenari tragici ben impressi nella memoria collettiva americana.

Causa tecnica e durata dell'interruzione

All'origine dell'interruzione ci sono i sistemi tlc, giudicati obsoleti e sovraccarichi. La misura è stata revocata circa quattro ore più tardi, ma il ritorno alla normalità negli scali del Paese, da New York a Los Angeles, è stato lento. Questo rallentamento è dovuto al recupero di decine di migliaia di collegamenti cancellati durante il blocco. Il caos nei cieli americani ha richiesto un coordinamento urgente per ripristinare i collegamenti sospesi.

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Dichiarazioni ufficiali e sicurezza dei voli

Il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, è intervenuto dalla West Wing della Casa Bianca per escludere l'ipotesi terroristica. Ha dichiarato esplicitamente: Non vi è indicazione che si tratti di un attacco doloso. Secondo Mullin, si tratta solo di un'interruzione delle tlc e non c'è pericolo. Ha rassicurato la popolazione affermando che non siamo sotto attacco e che non è un nuovo 11 Settembre. Questa distinzione è fondamentale per dissipare le paure legate alla sicurezza nazionale.

Responsabilità tecnologica e richiesta di fondi

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha chiarito l'origine tecnica dello stop durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Ha descritto switch e router davvero intasati di dati che hanno causato il collasso. Secondo quanto ricostruito, gli aggiornamenti tecnologici introdotti hanno sovraccaricato il sistema preesistente della Faa fino a farlo saltare. Duffy ha parlato di una vera emergenza che richiede un urgente ammodernamento delle strutture. Ha chiesto al Congresso lo stanziamento di 50 miliardi di dollari per risolvere questi problemi strutturali.

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Prospettive future e leadership presidenziale

Sean Duffy ha ammesso senza giri di parole i rischi futuri ammettendo: Accadrà di nuovo. Ha concluso affermando: Continuerà a guastarsi, sottolineando la necessità di interventi radicali. Nel corso del briefing, Mullin ha ribadito che la sicurezza dei viaggiatori non è mai stata compromessa. Ha specificato che non c'è mai stata alcuna vita a rischio e nessun volo a rischio. Il segretario alla Sicurezza interna ha inoltre smentito qualsiasi matrice esterna.

Esclusione di fattori esterni e posizione di Trump

Non vi è indicazione che il collasso del sistema sia correlato a un attacco informatico. La crisi non è legata ai problemi registrati da Microsoft su Outlook né a un'azione legata all'intelligenza artificiale. Il presidente Donald Trump, pur essendo stato costantemente aggiornato sull'evoluzione della crisi, non ha preso parte alla conferenza stampa. Interpellato da Fox News, il tycoon ha ricondotto il caos nei cieli a infrastrutture obsolete. Mullin ha difeso la catena di comando, indicando che il presidente ha fiducia nel suo gruppo dirigente. Ha aggiunto che il segretario Duffy ha detto che è il miglior presidente che abbiamo mai avuto. Ha sottolineato come non ci sia mai stato un costruttore e leader come lui a capo della nazione a delineare una visione e mettere insieme una squadra per affrontare queste sfide.