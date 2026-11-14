Blocco volo USA: Router L3Harris causa crisi FAA

Il dipendente governativo L3Harris e la FAA affrontano la crisi. Router difettoso ha causato blocco nazionale voli USA, colpendo oltre 20.000 voli dal 13 novembre 2026.

Un massiccio stop all'aviazione statunitense, durato quasi cinque ore, ha causato la cancellazione o il ritardo di oltre ventimila voli a partire dal venerdì, segnando uno dei maggiori punti di crisi del sistema di controllo del traffico aereo nazionale. Le autorità governative hanno confermato sabato che l'interruzione è stata probabilmente causata da un singolo router installato dall'appaltatore governativo L3Harris, evidenziando le vulnerabilità croniche delle infrastrutture di telecomunicazione del Paese.

Il caos si è verificato in seguito a un'ordinanza di arresto a terra emessa dalla Federal Aviation Administration (FAA) per circostanze straordinarie e motivi di sicurezza. Questa decisione è stata presa dopo che l'agenzia aveva segnalato gravi problemi nelle comunicazioni del controllo del traffico aereo presso l'Aeroporto Nazionale Ronald Reagan di Washington ad Arlington, in Virginia, Stati Uniti, il 13 novembre 2026.

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Dettaglio Tecnico: Il Collo di Bottiglia

La causa specifica dell'interruzione risiede nell'installazione effettuata da L3Harris durante una manutenzione di routine finalizzata al passaggio dai vecchi cavi in rame a sistemi in fibra ottica. Secondo le dichiarazioni dell'allora Segretario ai Trasporti Sean Duffy, i nuovi router installati hanno iniziato a inondare gli altri dispositivi con oltre mille tentativi di connessione ogni quattro o cinque secondi. Questo comportamento anomalo ha innescato instabilità nei dati e problemi di comunicazione tra gli aerei e i radar presso le strutture della FAA.

Il problema ha sovraccaricato le comunicazioni in diciassette dei ventidue centri di controllo en route distribuiti in tutto il Paese. La FAA ha dovuto agire quando ha perso la capacità di comunicare i dati attraverso questi router. L'agenzia ha chiarito che le comunicazioni non si sono interrotte completamente, ma i centri non sono rimasti spenti, mantenendo operatività con dati instabili. I router sostituiti erano vecchi di circa venticinque anni e avrebbero dovuto essere sostituiti nel 2006.

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Posizioni: Responsabilità e Investimenti

Sean Duffy ha dichiarato sabato che si sta lavorando per determinare se l'errore derivi da incompetenza, errore umano o un router difettoso fornito da L3Harris. L'appaltatore ha affermato di aver preso la questione sul serio e di sostenere la FAA nelle indagini sulle condizioni che hanno portato allo stop del 13 novembre. L3Harris ha inoltre sottolineato di aver completato oltre il settanta per cento della conversione pianificata dalle comunicazioni legacy in rame a un sistema in fibra ottica.

La FAA spende un miliardo di dollari ogni anno per mantenere il suo vecchio sistema in rame e sta correndo per sostituirlo con comunicazioni più moderne basate sulla fibra. Duffy ha sottolineato che quasi ogni singola istituzione in America è passata dal rame alla fibra e dall'analogico al digitale, esortando L3Harris o il fornitore del router a fare un lavoro migliore. Il Congresso ha fornito alla FAA dodici miliardi e mezzo di dollari per aggiornare il sistema di controllo del traffico aereo e telecomunicazioni invecchiato, mentre Duffy ha richiesto ulteriori cinquanta miliardi di dollari per il controllo del traffico aereo e gli aeroporti.

Impatto: Crisi e Prossimi Passi

L'incidente si è verificato durante un picco di viaggiatori che hanno iniziato i viaggi del weekend, sottolineando la scarsa tempistica dell'evento. Duffy ha affermato che verranno riesaminati i momenti in cui viene eseguita la lavoro nelle strutture più piccole per prevenire future interruzioni. Questo evento segue un precedente stop nazionale del 2023 durato novanta minuti, che ha interrotto undicimila voli ed è stato causato dalla cancellazione involontaria di file da parte di un appaltatore governativo.

La FAA continua a fare affidamento su un sistema di telecomunicazioni che sta correndo per sostituire, oltre a computer Compaq decenni vecchi e pezzi di ricambio acquistati su eBay. L'agenzia ha solo la scorsa settimana annunciato che entro la fine del 2028 sostituirà i dischetti floppy obsoleti utilizzati per le informazioni meteorologiche e altre critiche in oltre quattrocento strutture di controllo del traffico aereo. I funzionari hanno avvertito che il sistema fallirà di nuovo fino a quando non verrà adeguatamente aggiornato, evidenziando la necessità urgente di modernizzazione.