Bnp Paribas Fortis utilizzerà l'intelligenza artificiale per ridurre il numero di dipendenti

La principale banca belga annuncia l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per ridurre gradualmente il numero di dipendenti. La strategia punta a consolidare la posizione di leadership nel mercato belga investendo in tecnologie digitali. Il chatbot lanciato di recente gestirà 7 milioni di chiamate all'anno entro il 2028, senza rimpiazzare 180 dipendenti del call center. L'AI potrebbe essere impiegata anche per soddisfare i requisiti legali di identificazione del cliente. L'azienda ha stimato che entro tre anni l'intelligenza artificiale potrebbe svolgere il lavoro di 1.000 dipendenti, pari al 10% della forza lavoro attuale della banca.

Bnp Paribas Fortis ha annunciato che nei prossimi anni utilizzerà l'intelligenza artificiale per ridurre il numero di dipendenti. Tuttavia, la banca ha specificato che non ci saranno licenziamenti.

L'obiettivo è quello di ridurre gradualmente l'organico assumendo meno dipendenti di quanti ne lasciano l'azienda. La strategia della principale banca belga è quella di consolidare la propria posizione di leadership nel mercato investendo in tecnologie digitali. Ad oggi, Bnp Paribas Fortis conta 3 milioni di clienti digitali attivi e il 40% dei suoi prodotti bancari e assicurativi viene venduto online. In questo contesto, l'AI può fare la differenza.

Secondo il piano presentato agli investitori, il chatbot lanciato di recente per interagire con i clienti gestirà 7 milioni di chiamate all'anno entro il 2028. Ciò significa che 180 dipendenti del call center non verranno rimpiazzati. L'AI potrebbe essere impiegata anche per soddisfare i requisiti legali di identificazione del cliente.

'Senza l'intelligenza artificiale', ha detto l'amministratore delegato Michael Anseeuw, 'avremmo bisogno di 290 nuove persone per svolgere questo compito'. L'azienda ha stimato che entro tre anni l'intelligenza artificiale potrebbe svolgere il lavoro di 1.000 dipendenti, pari al 10% della forza lavoro attuale della banca. Sono circa 500 i dipendenti che ogni anno lasciano Bnp Paribas Fortis, o perché hanno raggiunto l'età della pensione o in seguito a licenziamento.

Una parte di questi lavoratori non verrà sostituita anche se la banca continuerà comunque ad assumere tra le 300 e le 400 persone ogni anno.

'Vogliamo differenziarci dal resto del mercato in questo ambito' ha detto Anseeuw, 'in particolare investendo nelle competenze dei nostri dipendenti attraverso la formazione e rafforzando la diversità'





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