BNPL in Italia: 57% non lo vede come debito e rischio sovraindebitamento

Il 57% degli italiani non considera il Buy Now Pay Later un debito, ma un modo di pagare. La Banca d'Italia e l'UE monitorano il rischio per le fasce fragili.

Il sistema Buy Now Pay Later sta trasformando le abitudini di acquisto degli italiani, entrando nella normalità dei consumi domestici. Maria, impiegata con due figlie, ha rateizzato un antiparassitario per cane dividendo la spesa in tre rate senza interessi. Per lei e per il 57% degli intervistati, questa pratica non è un finanziamento ma una semplice modalità di pagamento, come conferma una recente indagine.

Percezione del debito e uso quotidiano

Negli ultimi dodici mesi, il 39% degli intervistati ha utilizzato almeno una volta servizi che permettono di pagare in tre rate o dopo 30 giorni. Nonostante la diffusione, la percezione del rischio economico resta bassa nella maggior parte della popolazione. Solo una minoranza considera queste rateazioni come un vero e proprio debito, preferendo vederle come uno strumento di comodità o di gestione del flusso di cassa.

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Marco, impiegato all'Inps, utilizza spesso PayPal in tre rate per biglietti del treno, abbonamenti allo stadio e regali. Ha diverse rateazioni aperte ma le definisce nettamente come una modalità di pagamento, non come un prestito. Questa visione coincide con quella del 30% degli italiani che rateizzano perché non riesce a sostenere l'intera spesa in un'unica soluzione, e del 24% che vuole evitare di prelevare somme elevate dal conto bancario.

Dal digitale alle spese vitali

Il fenomeno, nato per acquisti importanti e inizialmente concentrato tra utenti giovani e finanziariamente solidi, si sta diffondendo anche tra fasce più vulnerabili. Un cambiamento rilevato dalla Banca d'Italia nella nota del marzo 2026, che segnala come il mercato coinvolga sempre più persone con redditi medio-bassi e scarse risorse patrimoniali. Gli stessi dati del 2022 mostravano un profilo diverso, ma la crescita rapida ha modificato la composizione degli utenti.

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Oggi il debito assume forme inaspettate, coprendo viaggi, cure mediche e bollette. Il 14% degli italiani prenderebbe in considerazione il pagamento dilazionato per le vacanze, il 13% per le cure dentistiche e il 11% per le utenze domestiche. Anche la spesa alimentare, i farmaci e persino i funerali entrano nell'elenco, con l'8% disposto a rateizzare le spese funebri e il 10% per le bollette. Martina Donini, presidente di Udicon, osserva che quando la rata entra nelle spese irrinunciabili, smette di essere una comodità.

Conseguenze concrete e nuove regole UE

Il disagio economico si traduce in rinunce reali per molte famiglie. Tra chi ha avuto difficoltà a pagare una rata, oltre la metà ha tagliato altre spese necessarie, dimostrando come una rata ne chiami spesso un'altra. La Banca d'Italia avverte che i consumatori possono non rendersi conto di contrarre un debito, accumulando dilazioni difficili da ripagare. Questa situazione può avere effetti negativi anche sul rimborso di altri prestiti esistenti.

Per tutelare i consumatori, l'Unione Europea ha deciso di intervenire con la nuova Direttiva sul credito al consumo. Dal 20 novembre 2026, il Buy Now Pay Later rientrerà a pieno titolo in questo quadro normativo. Le società che offrono questi servizi dovranno fornire informazioni più chiare sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti.

Le aziende saranno inoltre obbligate a effettuare verifiche più rigorose sulla capacità di rimborso dei consumatori prima di concedere il finanziamento. Questo passaggio normativo mira a prevenire il sovraindebitamento, specialmente tra le fasce più fragili della popolazione che hanno visto aumentare il ricorso a queste forme di credito. La regolamentazione europea segna un punto di svolta nella trasparenza dei mercati finanziari digitali.