Bob Dylan a Roma: Spettri e Verità al Palazzo dello Sport

Bob Dylan ha suonato al Palazzo dello Sport di Roma, portando una setta minimalista e brani riarrangiati. Il dibattito sulle sue performance live continua.

Bob Dylan si è esibito al Palazzo dello Sport di Roma, trasformando la sala in un luogo dominato da presenze spettrali. La sua passione per i fantasmi è condivisa con William Shakespeare, il suo principale riferimento artistico citato anche nel discorso di ringraziamento per il Nobel. Quando le luci si sono spente alle 21:00, l'artista è entrato sul palco per ultimo, quasi di soppiatto, creando un'atmosfera sospesa tra passato e presente.

Il Concerto e l'Atmosfera Minimalista

Dylan si è posizionato al centro della scena, ma leggermente indietro rispetto agli altri musicisti, dietro un pianoforte elettrico. Indossava una giacca bianca e ha cantato brani in cui esprimeva un senso di estraneità, preferendo osservare il flusso degli eventi piuttosto che parteciparvi attivamente. Questa dichiarazione di distacco è un tema ricorrente nella sua opere fin dagli anni sessanta, mantenendo una coerenza artistica straordinaria.

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La sua voce risultava sorprendentemente chiara rispetto alle ultime apparizioni dal vivo in Italia. Il rinnovamento della band, soprattutto con l'ingresso del chitarrista Julian Lage, ha ridato linfa al suono sul palco. Dylan e i suoi musicisti sono riusciti a far suonare bene il Palazzo dello Sport, un luogo noto per la sua acustica difficile, migliorata negli ultimi anni grazie a interventi sul soffitto.

L'accesso era vietato ai telefoni, che dovevano essere chiusi in custodie speciali. Questa restrizione ha favorito una concentrazione totale sull'ascolto, permettendo di apprezzare una scenografia super minimalista. Un grande tendone alle spalle dei musicisti e quattro flebili lampadine calate dal soffitto hanno evitato l'uso di megaschermi, riportando i presenti indietro di trent'anni.

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Repertorio e Reazioni del Pubblico

Bob Dylan ha proposto una versione crepuscolare e toccante di una ballata su un cavaliere nero, perdendo il furore della gioventù per lasciare spazio alla nostalgia di un ottantacinquenne. La parte centrale del concerto si è rivelata più ostica per i non fan, con alcuni spettatori che hanno mostrato segni di noia. La stravolgente interpretazione dei brani non è sempre stata ben accolta da tutti i presenti.

Uno dei brani più apprezzati è stato ripescato dal repertorio dei primi anni novanta, con Dylan che ha sfoderato l'armonica, facendo alzare in piedi una buona fetta del pubblico. Gli applausi sono stati generosi, anche grazie agli ottimi assoli di Julian Lage. L'artista ha anche suonato pezzi del suo periodo cristiano degli anni ottanta, introducendo elementi di gospel e temi religiosi.

Stile Artistico e Dibattito Critico

Si è scritto molto sui concerti di Bob Dylan, soprattutto dopo l'esibizione a Milano, dove molti lo hanno trovato deludente. Il dibattito è ciclico e sempre uguale a sé stesso, poiché Dylan concepisce i concerti come una materia viva e in costante mutamento. In questo senso, è più simile a un musicista jazz che a un interprete tradizionale, improvvisando sul suo stesso repertorio.

Non ama solleticare i gusti del pubblico, preferendo sfidarlo e sperimentare qualcosa di nuovo. Il suo approccio antistorico e controcorrente rimane un atto artistico unico nel suo genere. Se negli anni settanta aveva scelto il caos organizzato, e negli anni ottanta il gospel, nell'ultimo ventennio ha deciso di andare alle radici della musica statunitense, avvicinandosi alla terra e alla polvere del blues e del folk.

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La Conclusione dello Spettacolo

Per salutare il pubblico, mentre si accendevano le luci, Bob Dylan è andato al centro del palco e ha rimasto in silenzio per qualche secondo. Incurante delle richieste di bis, si è avviato dietro le quinte appoggiandosi ai pali della scenografia, barcollando leggermente. Ha suonato per circa un'ora e mezzo, svanendo infine dalla vista.

I suoi concerti suonano come spettri di canzoni più che come canzoni vere e proprie. Questa trasformazione artistica riflette una volontà di rimanere attuale attraverso la costante evoluzione del materiale sonoro. Il pubblico, nonostante le critiche, ha mostrato una grande apprezzamento per l'integrità artistica dell'artista americano.