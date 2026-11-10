Bob Dylan vieta gli smartphone al concerto di Roma del 5 novembre 2026

Al concerto di Bob Dylan a Roma del 5 novembre 2026 sono vietati smartphone, foto e registrazioni, una scelta che riapre il dibattito sul modo di vivere i concerti dal vivo.

Il concerto di Bob Dylan a Roma del 5 novembre 2026 si è svolto senza smartphone tra il pubblico. Prima dell'inizio dello spettacolo, il personale ha chiesto agli spettatori di riporre i cellulari in borsa, perché l'artista ha vietato qualsiasi ripresa audio, video o fotografica.

La cronista che ha vissuto la serata racconta di aver scoperto il divieto poco prima che le luci si spegnessero, quando la persona con cui era al telefono le ha detto che non poteva nemmeno chiederle un video o delle foto. Da quel momento il dispositivo è rimasto chiuso nella borsa per tutta la durata del live.

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Come funziona il divieto di smartphone al concerto di Bob Dylan

Bob Dylan ha imposto il divieto di riprese audio, video e fotografiche durante il concerto di Roma del 5 novembre 2026, lasciando gli smartphone chiusi nelle borse per tutta la serata. La regola riguarda l'intero pubblico e non ammette eccezioni dichiarate nel racconto della cronista.

Durante l'attesa, la cronista ha preso coscienza di quanti gesti automatici compiva di solito con il telefono. Tra questi c'erano il controllo dell'orario sul display, anche quando portava l'orologio al polso, le occhiate ai social mentre aspettava che si spegnessero le luci e la risposta a messaggi che avrebbero potuto attendere.

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Con le luci abbassate, sul palco sono rimasti soltanto quattro fari, sufficienti a illuminare Bob Dylan con una felpa bianca e il cappuccio in testa. Il pubblico non poteva fare altro che parlare tra sé, restare in silenzio o guardarsi intorno, spesso con una birra in mano.

Il pubblico e le posizioni in campo sul divieto

Il divieto ha suscitato reazioni contrastanti, con accuse di boomerismo e di freddezza verso il pubblico. Una parte delle critiche riguarda anche la totale assenza di interazione diretta con gli spettatori durante il concerto.

La cronista sostiene invece che la scelta di Bob Dylan abbia restituito al pubblico il senso dell'irripetibilità del momento. Secondo la sua lettura, l'artista, forte di una carriera che non ha bisogno di spot e di un'età che può fare a meno di inquadrature con lo zoom, ha scelto di sottrarsi alla narrazione prevalente sugli eventi dal vivo.

Il tema tocca anche la libertà individuale di usare il proprio dispositivo, un argomento che alcuni spettatori considerano centrale. La cronista riconosce che il divieto limita questa libertà, ma osserva che nella serata romana la mancanza di riprese ha prodotto un'esperienza diversa dal consueto.

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Cosa resta dopo il concerto di Bob Dylan a Roma

La questione aperta riguarda la replicabilità del modello Bob Dylan per gli artisti delle nuove generazioni, cresciuti nelle classifiche anche grazie alla condivisione sui social network. Il quesito resta sul tavolo, perché la scelta di vietare le riprese va in direzione opposta alla prassi attuale della musica dal vivo.

Il divieto potrebbe restare una rarità riservata a pochi grandi nomi, come lo stesso concerto romano del 5 novembre 2026. La cronista conclude che la vera esclusività, in questo caso, è aver vissuto un momento che nessun altro potrà rivedere attraverso uno schermo.