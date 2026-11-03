Bobby Solo a 81 anni: dieta, riti tibetani e l'amore per Tracy

Bobby Solo, 81 anni, condivide la sua routine di salute basata su dieta essenziale, allenamento e riti tibetani, oltre alla storia d'amore con Tracy.

Bobby Solo, l'artista italiano che compie 81 anni mantenendo l'energia di un giovane, ha rivelato i segreti della sua disciplina quotidiana. Per sostenere il ritmo di una carriera professionale durata decenni, il cantante segue una routine rigorosa che combina un'alimentazione essenziale con esercizi fisici costanti. Questa metodologia gli permette di mantenere una forma fisica sorprendente e una vitalità che sfidano l'età anagrafica.

La routine alimentare e gli allenamenti

La dieta di Bobby Solo è caratterizzata da moderazione e precisione. L'artista spiega di consumare i pasti due volte al giorno, strutturando la giornata in modo da ottimizzare le energie. La colazione mattutina è leggera e nutriente, composta da una banana, dello yogurt e una generosa quantità di frutta secca, in particolare noci e pinoli, fonti importanti di energia sana.

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La cena è altrettanto curata e si basa su proteine magre e verdure. Il cantante riferisce di mangiare tacchino arrosto acompañado da verdure bollite. In alcune occasioni, aggiunge anche patate bollite al menu serale. Questo piatto ha un significato speciale per lui, poiché ha ispirato la sua canzone più celebre, Una lacrima sul viso, nata osservando sua madre Mariolina preparare le patate bollite in cucina.

Oltre alla dieta, l'attività fisica è fondamentale. Bobby Solo si allena ogni giorno con i pesi, riuscendo a sollevare carichi fino a dieci chili. Ha praticato yoga per anni ed è un grande cultore del Chi Kung e dei famosi cinque riti tibetani. Questi esercizi sono parte integrante del suo benessere quotidiano e della sua longevità.

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I riti tibetani e la disciplina fisica

Un esercizio specifico dei riti tibetani richiede particolare attenzione e costanza. Bobby Solo descrive un movimento che prevede di stare in piedi con le braccia allargate e ruotare sempre più velocemente in senso orario. È un esercizio considerato micidiale per chi non è abituato, tanto che molte persone cadono se non hanno la giusta preparazione fisica.

Il cantante, grazie alla sua dedizione, riesce a completare questo movimento fino a trenta volte. Questa capacità è il risultato di anni di pratica costante e dimostra come la disciplina fisica sia centrale nella sua vita. La capacità di eseguire questi movimenti con tale fluidità e resistenza è un segno tangibile della salute e della forma fisica che ha mantenuto nel tempo.

L'amore con Tracy e la fine del fumo

Sul piano sentimentale, la vita di Bobby Solo ha attraversato fasi complesse prima di trovare stabilità. L'artista ammette candidamente che in passato ha subito tradimenti, ricevendo quelle che colloquialmente chiama corna, ma anche che ne ha inflitte ad altre persone. La svolta definitiva nella sua vita amorosa è arrivata trent'anni fa con l'incontro con Tracy.

Tracy è una donna di origine estera, ex hostess di volo, che è più giovane di lui di venticinque anni. Il loro incontro avvenne durante un viaggio negli Stati Uniti. Bobby la vide mentre gli serviva un caffè e si voltò verso l'amico che viaggiava con lui dichiarando che l'avrebbe sposata. Da quel momento, hanno condiviso la loro vita per tre decenni senza mai tradirsi.

L'amore per Tracy ha avuto un impatto profondo anche sulle sue abitudini. È stato proprio per lei che ha deciso di smettere di fumare, poiché non sopporta l'odore del tabacco. Per compensare l'astinenza, ha aumentato il consumo di caramelle e cioccolato, il che gli ha fatto ingrassare parecchio. Successivamente, con la sua consueta determinazione, ha perso i chili di troppo tornando alla sua linea ideale.

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Amicizie storiche e ricordi musicali

La storia di Bobby Solo è intrecciata con quella di molti grandi nomi della musica italiana. Condivideva un'insonnia cronica e abitudini notturne insolite con un grande amico d'infanzia. Insieme uscivano di notte per cercare farmacie, dove si procuravano vitamine e integratori. A Roma, si davano appuntamento in centro e camminavano per le strade fino al momento in cui il sonno li coglieva.

Un altro legame importante è quello con il collega Gianni Morandi. Bobby ricorda come affrontarono insieme la crisi della canzone tradizionale negli anni Settanta. Morandi si mise a suonare il basso acustico, mentre Bobby aprì una sala di registrazione per adattarsi ai nuovi tempi. Questa collaborazione e amicizia professionale ha segnato una fase importante della loro carriera.

Il rapporto con Tony Renis e gli esordi

Un affetto profondo e fraterno legava Bobby Solo a Tony Renis. I due hanno condiviso palchi, case e i primi ricordi dell'esordio nella scena musicale italiana. Bobby racconta che quando arrivò a Sanremo per la prima volta, aveva in tasca solo diecimila lire. Tony lo notò e lo invitò a pranzo, mostrando un gesto di grande umanità e generosità verso il giovane collega.

I primi ricordi e le impressioni giovanili

Non mancano nei ricordi di Bobby Solo i primi incontri con le figure femminili che hanno segnato la sua giovinezza. Ricorda il primo colpo d'occhio su una bellezza dell'epoca, incontrata casualmente in ascensore agli inizi della sua carriera. Lui era un ragazzo timido, mentre lei era una donna bellissima, con una scollatura che non poteva passare inosservata agli occhi di un giovane artista in formazione.