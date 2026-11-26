L'Università Bocconi lancia raccolta storie bambini ispirate ricerca accademica. Libro educa giovanbi 6-10 anni su clima e tecnologia.

Il primo libro per bambini dell' Università Bocconi nasce dall'idea di avvicinare i più piccoli alla ricerca scientifica. L'iniziativa si rivolge specificamente alle famiglie con figli tra i sei e i dieci anni, ma rimane disponibile per soddisfare la curiosità di lettori di ogni età. L'opera è una raccolta di dieci storie ispirate agli studi di ricercatrici e ricercatori veri dell'ateneo milanese.

Obiettivo educativo ricerca accademica

Questa pubblicazione mira a presentare professionisti e professioniste, per lo più donne, come modelli positivi per bambine e bambini. Come spiega Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi, si tratta di persone che, proprio come i bambini, continuano a farsi domande davanti al mondo. Il testo esplora interrogativi fondamentali come come si inventa un mestiere inesistente o come fidarsi di chi ci dà sempre ragione. I giovani lettori vengono accompagnati da Lina e Teo, due amici di otto e nove anni che non possono ignorare le stranezze intorno a loro.

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Storie clima e disuguaglianze sociali

Una favola racconta di un albero che crescerà in un futuro lontano, invitando a riflettere sulle scelte ambientali e la responsabilità verso il futuro. Questa narrazione è ispirata alla ricerca di Valentina Bosetti, Professoressa ordinaria di Economia ambientale e dei cambiamenti climatici. Valentina Bosetti è direttrice del Dipartimento di Economia e studia le politiche climatiche e le strategie economiche per affrontare il riscaldamento globale. Un'altra storia tratta di modi di lavorare insieme ed è ispirata a Giulia Cappellaro, Professoressa associata di Management e Politiche pubbliche. Giulia Cappellaro opera presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche della Bocconi.

Tecnologia e scelte economiche familiari

Le narrazioni toccano anche temi digitali e psicologici legati alla finanza. Un racconto esplora le tracce lasciate nel mondo digitale e un altro affronta i fattori psicologici che influenzano le decisioni economiche. Nicola Gennaioli, Professore ordinario di Finanza, studia questi comportamenti e i mercati. Un'ulteriore favola esplora il valore della casa e della fiducia nel futuro, ispirata agli studi di Michela Carlana sulle disuguaglianze nell'istruzione. Michela Carlana è direttrice del centro di ricerca INSPIRE e del laboratorio LEAP presso la Bocconi.

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Sostenibilità e ruolo intelligenza artificiale

La raccolta include storie sulla sostenibilità aziendale e il ruolo dell'educazione digitale. Un racconto introduce la tecnologia attraverso una macchina troppo accondiscendente, ispirandosi ai lavori di Debora Nozza, Assistant Professor di Scienze della Computazione. Un'altro viaggio subacqueo esplora la salute degli oceani ed è legato agli studi di Stefano Pogutz sulla sostenibilità. Stefano Pogutz è SDA Professor of Practice presso il Dipartimento di Management e Tecnologia. Infine, un testo parla di moda circolare e riparabilità, tratto dalla ricerca di Francesca Romana Rinaldi, direttrice del Monitor for Circular Fashion.

Disponibilità incontri e risorse didattiche

Le dieci storie sono disponibili sia in formato leggibile che ascoltato, accompagnate da giochi scaricabili gratuitamente. L'Università Bocconi organizzerà quattro incontri nei quartieri e nelle scuole di Milano per promuovere questa iniziativa. Questi eventi permetteranno ai bambini di interagire con i contenuti in modo concreto, rafforzando il legame tra narrativa e scienza. L'obiettivo finale è mantenere alta la curiosità scientifica nei giovani lettori italiani attraverso storie avvincenti.