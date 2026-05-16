Body shaming and eating disorders: a personal journey and campaign for awareness

The news text discusses the personal journey of a prominent figure in the fight against gender violence, who shares her experience of being a victim of body shaming and developing eating disorders. She also talks about the campaign she initiated to raise awareness and promote respect and acceptance of oneself.

Sono stata vittima di body shaming . Ho iniziato a soffrire di disturbi alimentari a 19 anni. Mi sono ammalata di anoressia, è tutto nato in una genesi di relazioni anche giovanili e adolescenziali, in rapporti dove prevaleva l'io e non il noi.

Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni violenza di genere è prima firmataria della legge del 3 Ottobre 2025 n. 150 che ha istituito nel 16 di maggio di ogni anno. La politica vera nasce dalla nostra storia e soprattutto dalla nostra storia umana.

Quando sono arrivata in Parlamento, il primo grande evento che ho fatto è stato il 16 di maggio dopo avere istituito un intergruppo che si chiama body shaming e disturbi alimentari perché si tratta di temi legati anche alla mia vita personale. Ho pensato che questo percorso potesse essere utile a me stessa come una sorta di catarsi ma soprattutto a tantissimi ragazzi e ragazze.

Il legame tra body shaming e disturbi alimentari, sottolinea, non può essere semplificato in un rapporto diretto di causa-effetto. I disturbi alimentati sono complessi, hanno tante sfaccettature. Ma quando comincia un accanimento sul corpo delle persone, molte volte cambiano i comportamenti sociali e anche le abitudini alimentari. Sempre di più ci si ammala di anoressia o bulimia anche perché c'è una visione stereotipata di come dovrebbe essere il nostro corpo.

Per questo la campagna dice:Il colore simbolo della campagna è il fucsia, scelto per rappresentare l'ottimismo e l'accettazione di sé. Per rendere l'iniziativa più possibile efficace, Semenzatoper invitare a organizzare laboratori su rispetto e autostima, incontri con esperti, psicologi e testimoni, far realizzare elaborati artistici grafici o multimediali sul bodyshaming, utilizzare il colore fucsia. Mi piacerebbe che in questa giornata le persone avessero il coraggio di pubblicare una loro foto vera, magari deformata, imperfetto.

Insegnare a essere quello che siamo, senza vergogna. Il body shaming rientra nella molestia, nella violenza psicologica, nella violazione della dignità personale. Oggi forse quello su cui dobbiamo lavorare non è fare altre leggi ma costruire consapevolezza. Una responsabilità che riguarda anche gli adulti.

Siamo diventati capaci di offendere tutti senza filtri, soprattutto online. Questo non significa togliere il piacere della battuta o dello scherzo, la differenza è capire quando si ferisce una persona, quando diventa accanimento. Io sono per l'educazione al rispetto e la scuola ne è un contenitore fondamentale ma senza strumentalizzazioni. Io sono una grande promotrice dell'educazione economica finanziaria e di genere per la libertà delle donne.

Dobbiamo tenere conto che ogni forma di educazione ha delle caratteristiche: quella sessuale, quella digitale, quella al rispetto appunto. Non si può mettere tutto insieme, vanno individuate le specificità del processo educativo. BigMama: «Valutata per il mio fisico, prima ancora di farmi conoscere».

Il discorso contro il bullismo e bodyshaming L’artista, reduce dal palco di Sanremo, ha tenuto un discorso all’ONU davanti a duemila liceali, parlando di bullismo e body shaming: «L’ho sopportato per anni, la prima risposta è stata la rabbia. Mi hanno fatto credere di essere sbagliata perché una persona grassa, nell’immaginario degli altri, è una persona che non ha voglia di migliorare. Ariana Grande risponde al bodyshaming: «Dovremmo essere più gentili nel commentare i corpi delle altre persone».

La popstar e imprenditrice si difende dagli innumerevoli commenti degli utenti preoccupati che etichettano il suo corpo poco sano e eccessivamente magro in un video coraggioso: «Il corpo che avevo prima era la versione meno sana di me. Prendevo antidepressivi e ci bevevo sopra. Ora sto bene. Silvia Salis: «Per sminuire una donna guardano come si veste.

Spoiler: non funziona. Sono madre, cattolica, eterosessuale. Ma il mio modello non è l’unico. Il problema dell'Italia è l'evasione fiscale» In pochi giorni la sindaca di Genova è diventata un personaggio internazionale (e un meme).

Mentre il mondo ne parla, e si domanda dove arriverà la sua corsa, a noi racconta tutto: dal salario minimo («che lavoro è quello che non ti permette nemmeno di pagare l’affitto? ») a Gaza, dai colleghi della politica al padre che non c’è più





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