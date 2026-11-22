Guasto tecnico al Boeing 787-9 della Neos blocca 280 turisti italiani a Punta Cana per giorni. Dettagli sul trasferimento notturno, le condizioni in aeroporto e il volo di soccorso EuroAtlantic Airways.

Una vacanza ai Caraibi si è trasformata in un incubo logistico per 280 turisti italiani rimasti bloccati a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, a causa di un guasto tecnico al velivolo della compagnia aerea Neos. L'aereo, un Boeing 787-9 con matricola Einye, era atterrato regolarmente nella serata di lunedì 16 novembre, ma un malfunzionamento ha impedito il decollo previsto per il rientro a Milano Malpensa.

Il blocco tecnico ai Caraibi

La compagnia aerea italiana ha dovuto gestire una situazione di emergenza che ha coinvolto l'intero contingente di passeggeri a bordo del jet. Nonostante il atterraggio sia avvenuto senza incidenti, l'impossibilità di ri-decollare ha costretto i viaggiatori ad attendere in aeroporto per sei ore prima di essere trasferiti notturnamente in un albergo. Durante questa attesa iniziale, le condizioni meteorologiche locali hanno aggravato la frustrazione dei turisti, con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi, rendendo l'attesa in pista particolarmente faticosa e logorante.

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La mancanza di servizi adeguati durante l'attesa ha suscitato le prime lamentele, con racconti di ore di attesa sotto il sole cocente e senza la somministrazione di pasti o bevande a sufficienza. La decisione di spostare i passeggeri fuori dall'aeroporto è stata presa per garantire una degenza notturna, ma la fase di trasferimento ha già mostrato segni di disorganizzazione che si sarebbero intensificati nei giorni successivi.

Criticità nei trasferimenti e alberghi

Nei giorni successivi al blocco iniziale, la gestione della crisi ha mostrato criticità significative, nonostante gli interventi di assistenza da parte di Neos e del tour operator Alpitour, che avevano organizzato la vacanza. I passeggeri hanno dovuto affrontare continui annunci di ripartenza che venivano poi cancellati all'ultimo minuto, creando un ciclo di attesa e incertezza che ha impedito ai turisti di rilassarsi o di riorganizzare i propri impegni lavorativi e familiari.

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Il 20 novembre è stato un giorno particolarmente critico. Il gruppo di turisti è stato nuovamente portato in aeroporto per provare a imbarcarsi su un aereo predisposto dalla compagnia portoghese EuroAtlantic Airways, un fornitore esterno chiamato a supportare Neos nel rimpatrio. Anche questa operazione si è rivelata problematica, con attese prolungate e la sensazione di essere trattati come semplici valigie da spostare da un punto all'altro senza un chiaro calendario di rientro.

Anche le sistemazioni alberghiere hanno creato disagi. Un turista originario di Pavia ha descritto al portale Radio Pavia come, dopo essere stati sistemati in una struttura a cinque stelle, il gruppo è stato nuovamente spostato. Nove persone, incluso il viaggiatore pavese, sono state lasciate in attesa per un pulmino che le avrebbe condotte a un diverso hotel, costringendole a recuperare le valigie e a trascorrere un'altra notte lontano da casa, stremati dalla continua incertezza.

Il rimpatrio e le prospettive future

La situazione si è sbloccata finalmente grazie a un volo di soccorso operato da EuroAtlantic Airways per conto di Neos. Il rientro in Italia è stato programmato per l'una della notte scorsa, ora italiana, corrispondente alle 19 locali di sabato a Punta Cana. Questo intervento esterno ha permesso di concludere l'esperienza vissuta come un incubo, restituendo ai 280 turisti la possibilità di tornare alle loro vite quotidiane.

Le testimonianze raccolte da Il Giorno e confermate da Italiavola evidenziano come la gestione della crisi da parte di Neos abbia lasciato molto a desiderare in termini di comunicazione e assistenza concreta. I turisti hanno denunciato la mancanza di informazioni chiare e la sensazione di abbandono durante le fasi di trasferimento e attesa. L'episodio di Punta Cana rappresenta un caso studio su quanto una singola avaria tecnica, se non gestita con efficienza, possa compromettere l'esperienza di viaggio di centinaia di persone.

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Neos ha espresso le proprie scuse per i disagi provocati, ribadendo la collaborazione con EuroAtlantic Airways per risolvere il problema logistico. Tuttavia, le immagini e le descrizioni delle condizioni in cui i turisti sono stati lasciati per giorni potrebbero avere ripercussioni reputazionali per la compagnia aerea e per i tour operator coinvolti. La questione rimane aperta anche per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti, una pratica che potrebbe richiedere tempo e documentazioni precise da parte dei viaggiatori colpiti.