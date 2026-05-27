Bolivia: il presidente Paz si avvicina allo stato di emergenza mentre le proteste si intensificano

Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha firmato l'abrogazione di una legge che limitava l'uso di ordini di emergenza, muovendosi verso una possibile dichiarazione di stato di emergenza per fronteggiare le proteste antigovernative. Le manifestazioni, guidate dai sostenitori dell'ex presidente Evo Morales, chiedono la fine delle misure di austerità e hanno causato carenze di beni essenziali a La Paz e El Alto. L'opposizione avverte che l'invio di militari potrebbe aggravare la situazione.

Il presidente della Bolivia , Rodrigo Paz , ha compiuto un passo significativo verso la dichiarazione dello stato di emergenza , mentre le proteste antigovernative continuano a intensificarsi nei primi mesi del suo mandato.

Mercoledì, la gazzetta ufficiale ha pubblicato la firma di Paz su un voto del Congresso che abroga una legge precedente, la quale limitava l'uso di ordini di emergenza da parte dell'esecutivo. Questo provvedimento apre la strada alla possibilità di inviare le forze armate per le strade, nel tentativo di contenere le manifestazioni e i blocchi stradali che stanno paralizzando il paese. I critici, tra cui alcuni legislatori dell'opposizione, avvertono che una simile mossa potrebbe ulteriormente inasprire il conflitto sociale.

Le proteste sono guidate dai leader sindacali e dai sostenitori dell'ex presidente di sinistra Evo Morales, che chiedono al governo conservatore di Paz di revocare le misure di austerità e di affrontare l'aumento del costo della vita. La situazione è particolarmente grave a La Paz e nella vicina El Alto, che insieme costituiscono la più grande area urbana della Bolivia. Qui, le dimostrazioni hanno causato una grave carenza di cibo, carburante e medicinali, mettendo a dura prova la popolazione.

Nonostante la tensione, Paz si è detto favorevole al dialogo, ma ha anche sottolineato che il tempo a disposizione per trovare una soluzione pacifica sta scadendo. Ha dichiarato: "Ho strumenti costituzionali. Il tempo sta per scadere. Devo rispondere, devo trovare delle soluzioni.

" La legislatrice dell'opposizione Sonia Siñani, del partito Aymara, ha espresso preoccupazione per l'eventuale intervento militare, definendolo come "gettare benzina sul fuoco". Durante un dibattito congressuale tenutosi virtualmente a causa dei blocchi stradali, Siñani ha messo in guardia contro l'escalation della violenza. Paz è entrato in carica a novembre, ponendo fine a quasi due decenni di governi del Movimento Verso il Socialismo (MAS), fondato da Morales.

La crisi attuale rappresenta una delle prime grandi sfide per la sua amministrazione, e la scelta di ricorrere allo stato di emergenza potrebbe avere ripercussioni significative sulla stabilità politica e sociale del paese. Mentre il governo cerca di bilanciare l'ordine pubblico e il diritto di protesta, la comunità internazionale osserva con attenzione l'evolversi degli eventi





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bolivia Proteste Stato Di Emergenza Rodrigo Paz Evo Morales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Madrid, due settimane per attivare la clausola di recompra per Nico PazIl Real Madrid ha tempo due settimane, a partire da domenica scorsa, per attivare la clausola di recompra da 9 milioni di euro per Nico Paz.

Read more »

Olivia Rodrigo, tracklist di You Seem Pretty Sad for a Girl So in LoveLeggi su Sky TG24 l'articolo Olivia Rodrigo, la tracklist dell'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Read more »

Bolivia: Presidente Paz revoca legge per semplificare dichiarazione stato di emergenza durante protesteIl presidente della Bolivia Rodrigo Paz ha revocato una legge che limitava l'uso dello stato di emergenza, facilitando la sua dichiarazione con l'approvazione del Congresso. La decisione arriva durante settimane di proteste e blocchi stradali che causano carenze di beni essenziali.

Read more »

Processo a Rodrigo Duterte per crimini contro l'umanità: fissata la data di inizioL'ex presidente filippino Rodrigo Duterte sarà processato per crimini contro l'umanità dinanzi alla Corte penale internazionale a partire dal 30 novembre. Duterte è accusato di tre capi d'imputazione per l'omicidio di almeno 76 persone e il tentato omicidio di altre due, presunti crimini commessi durante la sua campagna anti-narcotici che ha causato la morte di migliaia di civili tra il 2016 e il 2022.

Read more »