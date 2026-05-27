Bolivia: Presidente Paz revoca legge per semplificare dichiarazione stato di emergenza durante proteste

Il presidente della Bolivia Rodrigo Paz ha revocato una legge che limitava l'uso dello stato di emergenza, facilitando la sua dichiarazione con l'approvazione del Congresso. La decisione arriva durante settimane di proteste e blocchi stradali che causano carenze di beni essenziali.

Il Presidente della Bolivia , Rodrigo Paz , ha revocato una legge che stabiliva limiti e regole sull'uso dello stato di emergenza , secondo quanto riportato dalla Gazzetta ufficiale.

La decisione, presa mentre le proteste si intensificano in tutto il Paese, mira a semplificare la procedura per dichiarare lo stato di emergenza. Con l'abrogazione, Paz dovrà ora presentare una richiesta al Congresso, che avrà 72 ore per approvare o respingere la proposta. La mossa ha ottenuto il sostegno di legislatori sia del partito di governo che di settori dell'opposizione, che hanno appoggiato l'eliminazione della normativa che fissava condizioni per l'uso degli ordini di emergenza da parte dell'esecutivo.

La Bolivia sta affrontando circa quattro settimane di blocchi stradali e manifestazioni, guidate dai sostenitori dell'ex presidente di sinistra Evo Morales e da leader sindacali che chiedono le dimissioni di Paz. I disordini hanno provocato carenze di cibo, carburante e medicinali a La Paz e El Alto, aggravando la crisi umanitaria nel Paese. La revoca della legge arriva in un momento di tensione politica crescente, con il governo che cerca di rafforzare i propri poteri per gestire l'emergenza.

Nonostante il sostegno parlamentare, la decisione solleva interrogativi sul equilibrio tra governo e controllo legislativo in tempi di crisi. Le proteste, che hanno radici nella controversa rielezione di Morales nel 2019, continuano a sfidare l'amministrazione Paz, sostenuta dagli Stati Uniti e da altri attori internazionali. La situazione rimane volatile, con il rischio di un'ulteriore escalation della violenza e un impatto economico sempre più grave per la popolazione boliviana





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bolivia Rodrigo Paz Stato Di Emergenza Proteste Evo Morales Congress Legge Revocata Crisi Politica La Paz Blocchi Stradali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serie A: Dimarco Malen e Nico Paz, ecco i top della stagioneAnche il giovane Palestra e il veterano Modric. McTominay si conferma (ANSA)

Read more »

Serie A, la top 11 del campionato: da Dimarco a Lautaro, da Malen a Nico PazSi è concluso il campionato che ha emesso i suoi verdetti, alcuni decisamente inaspettati. L'Inter è campione l'Italia e strappa lo scettro al Napoli che deve accontentarsi solo del secondo posto....

Read more »

Como favola Champions, e ora Fabregas e Paz fanno gola a tantiL'argentino destinato al Real Madrid, il tecnico per ora resiste (ANSA)

Read more »

Olivia Rodrigo, tracklist di You Seem Pretty Sad for a Girl So in LoveLeggi su Sky TG24 l'articolo Olivia Rodrigo, la tracklist dell'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Read more »