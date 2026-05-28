Bolivia: proteste contro il governo Paz, economia in crisi e tensioni sociali

In Bolivia continuano le proteste contro il governo di centrodestra di Rodrigo Paz, accusato di aver peggiorato le condizioni di vita. La crisi economica, il taglio dei sussidi e la repressione alimentano la tensione. Il presidente annuncia misure per calmare gli animi, ma la situazione resta critica.

Da settimane la Bolivia è scossa da proteste di massa contro il governo di centrodestra del presidente Rodrigo Paz , accusato di aver aggravato le condizioni di vita dei più poveri.

Le autostrade sono bloccate, a La Paz la situazione è tesa: i manifestanti fanno esplodere candelotti di dinamite, assaltano edifici pubblici e alzano barricate, causando carenze di carburante e generi alimentari. Gli ospedali sono a corto di ossigeno, le banche hanno chiuso per precauzione. Gli economisti sottolineano che le proteste aggravano la crisi, e il Dipartimento di Stato USA parla di tentativo di golpe.

L'economia boliviana è in difficoltà da tempo: il calo delle esportazioni ha ridotto le riserve di valuta estera, necessarie per importazioni e attività fondamentali. Alle elezioni di ottobre, i due principali candidati promettevano riforme economiche e più libertà di mercato. Jorge Quiroga voleva un'iniezione di contante dal FMI, ma a vincere è stato Rodrigo Paz, con una campagna basata su riforme senza aiuti esterni.

Il suo Partito Democratico Cristiano (PDC) ha ottenuto la maggioranza parlamentare, ma gli esperti avevano previsto ostacoli: secondo Christina Stolte della fondazione Konrad Adenauer, il PDC manca di unità ideologica e non garantisce a Paz un sostegno coerente in parlamento. Anni di carenza di valuta estera e dipendenza dalle importazioni hanno portato il debito al 95% del PIL. A fine 2025, Paz ha abolito i sussidi per la benzina, raddoppiandone il prezzo, una misura dolorosa per i boliviani.

Il taglio ha provocato un'impennata dei prezzi, peggiorata dalla guerra USA-Iran. Ad aprile, il potere d'acquisto era del 14% inferiore all'anno precedente. I sindacati chiedono adeguamenti salariali e ripristino dei sussidi. Intorno a queste rivendicazioni si è formata un'alleanza eterogenea di agricoltori, minatori, insegnanti, lavoratori e gruppi nativi.

Per cercare di riportare calma dopo quasi un mese di proteste, il 25 maggio Paz ha annunciato che dimezzerà il suo stipendio e quello dei ministri, ridurrà le tasse per piccoli imprenditori, autisti di mezzi pubblici e lavoratori autonomi. Ha anche riconosciuto che il 23 maggio, durante scontri a Vilaque, un proiettile probabilmente sparato da un agente ha ucciso un uomo di 24 anni.

Il 17 maggio il governo ha abrogato una legge agraria approvata un mese prima, che permetteva ai proprietari terrieri di offrire piccoli appezzamenti come garanzia per prestiti bancari. Dopo l'introduzione, molti protestavano sostenendo che i piccoli proprietari avrebbero potuto perdere le terre a beneficio delle grandi aziende. Il governo ha abrogato la legge, ma i manifestanti hanno chiesto le dimissioni di Paz.

Il più grande sindacato, la Central Obrera Boliviana (COB), ha organizzato manifestazioni, e la procura ha emesso un mandato d'arresto contro il capo sindacale Mario Argollo con l'accusa di terrorismo e incitamento all'insurrezione. La protesta è fomentata anche da figure vicine all'ex presidente socialista Evo Morales. Il ministro dell'economia Jose Gabriel Espinoza ha definito i manifestanti agenti politici per aiutare Morales a tornare al potere, senza fornire prove.

La crisi politica ed economica della Bolivia si aggrava di giorno in giorno, con la popolazione che chiede cambiamenti radicali e il governo che cerca di contenere la situazione con misure parziali, ma la tensione resta alta e il futuro appare incerto. Le strade di La Paz sono paralizzate, i mercati scarseggiano, e la popolazione vive nella paura e nella difficoltà quotidiana.

Mentre il governo cerca di negoziare con i leader sindacali, la base dei manifestanti sembra determinata a non cedere fino a quando non saranno soddisfatte le richieste principali: il ripristino dei sussidi, l'aumento dei salari e le dimissioni del presidente. La comunità internazionale osserva con preoccupazione, temendo un'escalation della violenza. L'ONU ha chiesto dialogo e moderazione da entrambe le parti. Nel frattempo, l'economia continua a deteriorarsi, con il debito che cresce e le riserve che si esauriscono.

La Bolivia si trova a un bivio: o il governo riesce a trovare una via d'uscita pacifica e condivisa, o il paese sprofonda in una crisi ancora più profonda. La storia recente insegna che le proteste di massa in Bolivia hanno spesso portato a cambi di governo, come nel 2019 quando Evo Morales fu costretto alle dimissioni.

Ora, il presidente Paz sembra voler resistere, ma la sua popolarità è ai minimi storici e la sua capacità di governare è messa in discussione. Le prossime settimane saranno cruciali per il destino del paese andino





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