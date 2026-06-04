Bolivia: Tensioni crescono, USA promettono assistenza

Le forze dell'ordine boliviane hanno utilizzato il gas lacrimogeno contro i manifestanti che chiedono le dimissioni del presidente Rodrigo Paz. La crisi economica e dei carburanti nel paese è peggiorata a causa della carenza di dollari statunitensi e della diminuzione della produzione interna di energia. Nel frattempo, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha assicurato al presidente boliviano Rodrigo Paz che l'amministrazione Trump sta aumentando l'assistenza e il sostegno di emergenza per far fronte alle carenze alimentari e mediche in mezzo a settimane di disordini sociali e proteste di massa nel paese sudamericano.

Le forze dell'ordine hanno fatto ricorso al gas lacrimogeno contro i manifestanti durante una marcia che chiedeva le dimissioni del presidente boliviano Rodrigo Paz. La situazione in Bolivia è sempre più critica a causa della carenza di dollari statunitensi e della diminuzione della produzione interna di energia.

Nel frattempo, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha assicurato al presidente boliviano Rodrigo Paz che l'amministrazione Trump sta aumentando l'assistenza e il sostegno di emergenza per far fronte alle carenze alimentari e mediche in mezzo a settimane di disordini sociali e proteste di massa nel paese sudamericano. Rubio ha ribadito che l'amministrazione Trump continuerà a stare al fianco della Bolivia mentre lavora per la stabilità, la sicurezza e un futuro migliore per tutti i boliviani





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