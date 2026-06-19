Bolle speculative nell'IA: tra promesse e perdite

L'articolo analizza il fenomeno delle IPO nel settore dell'intelligenza artificiale, mettendo in guardia da una possibile bolla speculativa simile a quella del dot-com. Nonostante le perdite correnti, gli investitori scommettono su guadagni futuri, ma la realtà economica richiede cautela.

Una celebre canzone di Mina recitava 'bllllu le mille bolle blu…', ed è quanto mi è venuto in mente più volte in questi giorni leggendo notizie delle varie IPO (initial public offering - offerte di vendita di quote societarie) di aziende famosissime che operano nel settore dell'intelligenza artificiale e in generale dell'informatica.

Nonostante sinora tali aziende siano quasi tutte, nello specifico settore dell'intelligenza artificiale, pesantemente in perdita, in molti scommettono su futuri rilevanti guadagni, e sono pertanto disposti a pagare un prezzo estremamente elevato pur di acquistare anche una piccola parte delle società suddette.

Eh sì avete letto bene, sinora l'intelligenza artificiale è un affare complessivamente in perdita, perché miliardari sono stati gli investimenti per creare e svilupparla, ma soprattutto enormi sono le quantità di energia (e quindi le bollette che devono pagare le suddette aziende) che servono ai computer per elaborare anche la più semplice e scontata delle risposte derivanti dalle domande che milioni di utenti (mi riferisco a chi usa le varie APP gratuite di intelligenza artificiale) stanno ponendo nella convinzione che le risposte siano sempre le migliori. Ora, ribadito per l'ennesima volta che attualmente la maggior parte di queste risposte, troppo spesso anche gravi, proviamo a chiederci se la situazione sia 'sana' oppure no?

Allora mettiamo sul piatto il fatto che verso la fine del millennio scorso si sviluppò una bolla speculativa legata alla nascita di tutta una serie di aziende che si affacciavano nel mondo di internet promettendo cose mirabolanti; in pochi guadagnarono cifre rilevanti durante la fase iniziale, in moltissimi dopo che la bolla scoppiò, essendo basata su una situazione reale ben diversa da quella che si era diffusa nella finanza che ricordiamo essere un mondo al 95% virtuale. Idem come sopra, con l'aggravante che l'ammontare dei danni fu apocalittico.

Premesso quanto sopra, cosa aspettarsi adesso? In rete vi sono decine e decine di articoli che parlano del pericolo dello scoppio di questa supposta bolla, e i pareri spaziano dal più catastrofista al più ottimista, passando per tanti gradi intermedi.

Ora nessuno discute che l'intelligenza artificiale abbia sicuramente già fatto tante belle cose e sia in grado di farne molte di più sempre di positive, ma la questione è sempre la stessa: troppa gente vuole guadagnare, tanto, e tanto velocemente, perché è avida. Viceversa un'economia sana è basata su una realtà concreta fatta di lavoro paziente, costante, continuo, spesso incerto, in cui poche sono le certezze e molte le incertezze.

Una serie di video didattici potrebbe aiutare a comprendere meglio la situazione. Però ribadisco, la piramide del mondo vede al suo vertice assolutamente la finanza virtuale, perché ha un potere economico immenso, estremamente maggiore allo stesso mondo industriale. Chi non lo sottolinea e contemporaneamente non parla del rischio di una bolla speculativa sta facendo un disservizio. L'intelligenza artificiale ha bisogno di essere valutata con realismo, senza farsi accecare dalle promesse di guadagni facili.

Le aziende che puntano solo a quotarsi in Borsa per raccogliere capitali senza avere un modello di business sostenibile rischiano di ripetere gli errori del passato. Invece, chi investe in ricerca e sviluppo, con obiettivi chiari e una strategia di lungo termine, potrebbe davvero trarre beneficio da questa tecnologia. In conclusione, mentre le mille bolle blu dell'IA continuano a salire, è importante mantenere i piedi per terra e non confondere la speculazione con l'innovazione reale





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