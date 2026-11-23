Chiara Cinquanta affronta un debito idrico di 42mila euro a La Spezia per una perdita esterna. Una storia di resilienza e sostegno del sindaco Peracchini.

Chiara Cinquanta, proprietaria di un centro estetico a La Spezia, si è trovata di fronte a una crisi finanziaria senza precedenti quando ha ricevuto una bolletta dell'acqua da 42mila euro. L'importo, pari a 500 volte il normale utilizzo mensile, ha messo a rischio la sopravvivenza della sua attività, avviata quando la 38enne aveva solo 21 anni.

Il shock della fattura da 42mila euro

La situazione è iniziata quasi due anni fa, quando Acam, il servizio idrico integrato che gestisce le risorse per La Spezia e altri comuni della provincia, ha comunicato all'estetista un consumo anomalo. Le spese idriche del suo punto vendita, che opera in un locale in affitto, solitamente si attestavano tra gli 80 e i 90 euro mensili. Di fronte alla cifra esorbitante, Chiara Cinquanta non ha creduto immediatamente all'accuratezza del dato, definendo il debito come qualcosa che non le apparteneva.

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L'indagine e la causa della rottura

Le verifiche tecniche hanno confermato la presenza di consumi aberranti, ma hanno anche individuato la vera origine del problema. I rilievi hanno scoperto che la causa non era un utilizzo improprio da parte del centro estetico, bensì la rottura di un tubo situato sotto il marciapiede condominiale, in prossimità del contatore dell'attività. Per intervenire e sigillare la perdita, Acam è stata costretta a chiudere l'erogazione dell'acqua, portando all'abbassamento della serranda e all'apposizione dei sigilli sulla porta.

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Il ruolo chiave del Sindaco Peracchini

Dopo un mese di inattività forzata, l'intervento del sindaco Pierluigi Peracchini si è rivelato determinante per la ripresa dell'attività. Chiara Cinquanta ha sottolineato che il primo cittadino è stato l'unico a offrire un aiuto concreto, permettendole di riaprire i battenti. Grazie a questo supporto istituzionale, la professionista ha potuto avviare una trattativa legale per risolvere la questione, riducendo il debito iniziale da 42mila euro a una cifra più gestibile di 8mila euro.

La strategia di pagamento e il sacrificio personale

L'accordo finale prevede un esborso immediato di duemila euro, seguito dal pagamento di 800 euro mensili per estinguere la somma residua. Nonostante la determinazione a non chiudere l'attività che rappresenta il sogno della sua vita, Chiara Cinquanta ammette di essere fisicamente e mentalmente consumata. I sacrifici sono quotidiani: la fame e l'ansia hanno rubato la serenità, ma la volontà di non far distruggere il lavoro costruito in anni di impegno resta incrollabile, spingendola a lavorare ancora di più per onorare un debito che non ha generato lei.