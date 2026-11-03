Bolletta del gas di ottobre in aumento del 9,1% rispetto a settembre

Arera comunica che la bolletta del gas di ottobre sale del 9,1% su settembre per il cliente tipo, a 176,80 centesimi al metro cubo.

La bolletta del gas per il mese di ottobre aumenta, secondo quanto comunicato dall' Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Il forte rialzo delle quotazioni all'ingrosso porta la spesa totale dell'utente tipo a crescere del 9,1% rispetto a settembre.

Il nuovo cliente tipo è una famiglia con consumi medi di gas pari a 1.100 metri cubi annui. Per questo profilo, il prezzo di riferimento del gas in ottobre è di 176,80 centesimi di euro per metro cubo, anch'esso in crescita del 9,1% su settembre.

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Composizione del prezzo del gas

Il prezzo di riferimento di 176,80 centesimi per metro cubo è composto da cinque voci distinte, ciascuna con una propria quota sul totale della bolletta indicata dall'Arera.

La voce più pesante è la spesa per la materia gas naturale, pari a 97,06 centesimi di euro, cioè il 54,9% del totale della bolletta. Questa componente copre l'approvvigionamento del gas naturale e le attività connesse.

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Seguono la spesa per trasporto e gestione del contatore, pari a 27,25 centesimi di euro e al 15,41% del totale. Questa voce comprende i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione e qualità.

Le imposte valgono 41,68 centesimi di euro, pari al 23,57% del totale della bolletta. Completano il quadro la vendita al dettaglio, con 5,83 centesimi pari al 3,3%, e gli oneri di sistema, con 4,98 centesimi pari al 2,82%.

Materia prima gas per i clienti vulnerabili

Per i clienti ancora inseriti nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 88,36 euro a megawattora. Arera riferisce che i clienti interessati sono circa 2,3 milioni.

Questo dato riguarda esclusivamente la componente di materia prima. Non include quindi trasporto, oneri di sistema e imposte, e non è direttamente confrontabile con il prezzo complessivo del cliente tipo espresso in centesimi di euro al metro cubo.

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Impatto della bolletta del gas sulle famiglie

Per le famiglie con consumi medi, l'aumento del 9,1% incide sull'intero importo della spesa, perché la spesa totale dell'utente tipo cresce di quella percentuale rispetto a settembre.

Le informazioni diffuse dall'Arera riguardano esclusivamente i valori relativi a ottobre. Nel comunicato non sono indicate ulteriori scadenze, date successive o interventi specifici sulle tariffe.