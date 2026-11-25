Proposta Forza Italia al Senato: sconto oneri di sistema per regioni con alta produzione rinnovabile. Ecco come influirà sui prezzi zonali dal 2025.

La proposta di legge avanzata da Forza Italia e approvata il 25 novembre in commissione Finanze al Senato mira a modificare la struttura dei costi energetici nazionali. L'obiettivo principale è l'introduzione di uno sconto sugli oneri di sistema per le famiglie e le imprese localizzate in territori ad alta densità di produzione energetica da fonti rinnovabili. Questa iniziativa riaccende il dibattito pubblico sulla disparità di costi tra le diverse aree geografiche del Paese.

Meccanismo prezzi zonali e oneri di sistema

Il testo approvata impegna il governo a valutare l'adozione di disposizioni che rendano effettivo il meccanismo del prezzo zonale. Tale meccanismo prevede una riduzione proporzionale degli oneri di sistema in relazione alla densità energetica rinnovabile presente sul territorio. La misura non è immediatamente operativa, ma rappresenta un impegno politico per una futura revisione del sistema tariffario attuale.

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Dal primo gennaio 2025 il mercato elettrico italiano ha effettivamente superato il prezzo unico nazionale (Pun). Questo cambiamento ha introdotto i prezzi zonali come nuovo meccanismo di valorizzazione degli acquisti sul mercato del giorno prima. Il sistema transitorio di perequazione rimane in vigore per compensare le differenze territoriali tra le sette zone di mercato italiane: Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La proposta specifica interviene direttamente sugli oneri di sistema, quella componente della bolletta destinata al finanziamento degli incentivi alle rinnovabili. L'intento dichiarato è riconoscere un vantaggio economico concreto alle comunità che ospitano gli impianti. Questa dinamica dovrebbe incentivare nuovi investimenti privati e pubblici nella produzione di energia pulita nelle aree meridionali e insulari.

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Dibattito Nord contro Sud e posizioni istituzionali

Il tema ha già provocato un acceso scontro tra le istituzioni regionali, in particolare tra la Calabria, favorevole al modello zonale, e la Lombardia. Massimo Sertori, assessore lombardo alle Risorse energetiche, ha pubblicato un intervento sul Corriere della Sera il 11 luglio per contestare la territorializzazione dei benefici. Egli sostiene che i costi dovrebbero continuare a essere ripartiti tra tutti gli italiani, non solo chi beneficia delle rinnovabili.

Sertori ha evidenziato la necessità di rivedere anche la componente Asos del costo energetico. Ha richiesto che tale componente sia calcolata su base zonale, coerentemente con il prezzo dell'energia. L'assessore ha ricordato che gli incentivi alle rinnovabili generano circa 170 miliardi di impegni complessivi. Inoltre, i costi includono le infrastrutture necessarie al trasporto dell'elettricità e alla stabilità della rete elettrica nazionale.

La posizione lombarda mette in luce il rischio di un trasferimento ingiustificato dei costi sulle bollette degli altri utenti. Se gli oneri di sistema venissero ridotti in alcuni territori specifici senza risorse alternative, il carico finanziario residuo potrebbe gravare maggiormente sulle restanti aree del Paese. Questo scenario crea tensioni sulla sostenibilità economica del modello proposto.

Impatto industriale e nuove coperture finanziarie

Le conseguenze di una possibile attuazione del prezzo zonale con sconti mirati sarebbero dirette anche sulla politica industriale nazionale. Un prezzo dell'elettricità significativamente più basso potrebbe rappresentare un potente incentivo alla localizzazione di nuove attività industriali nel Mezzogiorno d'Italia. Questo effetto potrebbe accelerare lo sviluppo economico delle regioni meridionali attraverso attrazione di capitali.

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Tuttavia, il nodo cruciale rimane quello delle coperture finanziarie a garanzia del servizio energetico pubblico. Non è certo che a beneficiare della misura sarebbero soltanto le regioni tipicamente meridionali come Puglia, Sicilia, Sardegna e Basilicata. L'importante produzione idroelettrica del Nord Italia, specialmente in Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, potrebbe anch'essa qualificarsi per gli sconti previsti.

Tutto dipenderà dai criteri tecnici con cui il governo deciderà eventualmente di misurare la produzione rinnovabile. La distribuzione degli sconti sarà funzionale a questi parametri di valutazione stabiliti dalle autorità competenti. La prossima fase vedrà quindi un confronto tecnico e politico sulla definizione precisa di questi criteri e sulla loro applicazione pratica nel mercato elettrico.