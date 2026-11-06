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Bolletta energia +51%: il crollo delle quotazioni EEX e il rischio per le famiglie italiane

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Bolletta energia +51%: il crollo delle quotazioni EEX e il rischio per le famiglie italiane
Facile.It · Pun · Gestore Dei Mercati Energetici
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Stime di Facile.it: le famiglie con contratti indicizzati pagheranno fino a 99 euro in più tra settembre e dicembre. Analisi del crollo EEX e dell'impatto sul mercato libero.

Le famiglie italiane con contratti di energia elettrica a prezzo indicizzato si preparano a una forte impennata dei costi nei prossimi mesi. Secondo le stime diffuse da Facile.it , tra novembre e dicembre le utenze nel mercato libero rischiano un aumento fino al 51% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il motore di questo rincaro è la dinamica delle borse energetiche. I contratti a prezzo variabile non hanno un costo fisso della materia prima, ma seguono le oscillazioni del mercato all'ingrosso. Attualmente, le turbolenze geopolitiche e le quotazioni in calo spingono le famiglie a pagare molto meno rispetto ai prezzi di picco passati, ma creano anche una forte variabilità.

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Crollo EEX: le nuove quotazioni per il Pun

Per elaborare le proiezioni, il portale di comparazione Facile.it ha analizzato i consumi di una famiglia tipo da 2.000 kWh annui. L'analisi incrocia i prezzi effettivi rilevati a inizio autunno dal Gestore dei Mercati Energetici italiano con le quotazioni dei contratti forward scambiati sul principale mercato europeo, la European Energy Exchange .

Ne emerge un quadro chiaro: la traiettoria del Pun (prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso) prevede una media di 258 euro/MWh a novembre . Si tratta di un dato che segnala un +121% rispetto a novembre 2025. Per dicembre , la media attesa è di 247 euro/MWh, con un incremento del +114% sull'anno precedente.

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Impatto diretto: +59 euro sulla fattura finale

Traducendo questi dati sulla bolletta finale, l'esborso per una famiglia sul mercato libero con tariffa variabile salirebbe a circa 84 euro a novembre e a 91 euro a dicembre . A parità di consumi, per gli ultimi due mesi dell'anno si tratta di un costo aggiuntivo di circa 59 euro rispetto alle fatture dello scorso anno.

Questa ipotesi di rincaro arriva a valle di un autunno già caratterizzato da aumenti significativi. La spesa media nei mesi di settembre e ottobre era già cresciuta di circa il 40% su base annua. Nello specifico, si è registrato un +17 euro a settembre e un +22 euro a ottobre .

Proiezioni quadrimestre e scenari futuri

Se le stime per novembre e dicembre dovessero essere confermate, la situazione economica per le famiglie si intensificherebbe. La maggior spesa complessiva nel quadrimestre che va da settembre a dicembre raggiungerebbe i 99 euro rispetto ai dati del 2025.

Il meccanismo dei contratti indicizzati rende questa categoria di utenza particolarmente esposta. Mentre il mercato fisico mostra fluttuazioni legate alla domanda e all'offerta istantanea, i consumatori finali subiscono l'impatto immediato di queste variazioni. Le analisi di Facile.it evidenziano come la volatilità del Pun continui a essere il principale fattore di rischio per chi ha optato per flessibilità nei prezzi anziché tetti di spesa fissi.

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