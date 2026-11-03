Bolletta Gas Ottobre: Aumento del 9,1% per 2,3 Milioni di Clienti in Tutela

L'Arera comunica un +9,1% della bolletta del gas per ottobre. Il prezzo al consumo sale a 176,80 centesimi per metro cubo, colpendo 2,3 milioni di utenti vulnerabili.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha comunicato un significativo rialzo dei costi energetici per il mese di ottobre, coinvolgendo una vasta platea di utenze domestiche e commerciali ancora protette dal regime di tutela. Il provvedimento dell' Arera segnala un aumento del 9,1% della bolletta del gas rispetto al mese di settembre, un dato che riflette le fluttuazioni in atto nei mercati all'ingrosso delle materie prime energetiche. Questa variazione incide direttamente sui costi finali pagati dai consumatori, rendendo necessario un aggiornamento delle voci di spesa per milioni di famiglie italiane.

Rialzo del 9,1% nella Fattura Energetica

Il prezzo finale per metro cubo sale a 176,80 centesimi, un valore che include tutte le imposte e i costi accessori previsti dalla normativa vigente. Questo incremento del 9,1% colpisce circa 2,3 milioni di clienti che si trovano attualmente nella fase di Servizio di tutela della vulnerabilità, una condizione che garantisce la protezione dai bruschi rialzi ma che non esime dall'adeguamento ai prezzi di mercato all'ingrosso. L'aggiornamento è calcolato utilizzando il parametro del nuovo cliente tipo, definito come una famiglia con consumi medi annui di 1.100 metri cubi di metano.

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Composizione del Prezzo al Consumo

Secondo i dati dettagliati resi noti dall'Autorità, la componente più onerosa della fattura rimane quella legata all'approvvigionamento del gas naturale e alle attività connesse alla sua distribuzione. Tale voce assorbe 97,06 centesimi per metro cubo, rappresentando il 54,9% del totale della spesa energetica. A questa si aggiunge la quota per la vendita al dettaglio, che vale 5,83 centesimi per metro cubo e pesa per il 3,3% sull'importo complessivo. Insieme, queste due voci tecniche assorbono il 58,2% del costo finale.

Peso delle Voci Fiscali e di Sistema

La seconda voce per incidenza sulla bolletta è quella fiscale, le cui imposte ammontano a 41,68 centesimi per metro cubo. Questo importo rappresenta il 23,57% del prezzo finale, corrispondente a poco meno di un quarto del totale della fattura mensile. Per quanto riguarda i servizi di trasporto e la gestione del contatore, la spesa si attesta a 27,25 centesimi per metro cubo, pari al 15,41% del totale. Questa cifra comprende i costi di distribuzione, misura e trasporto, oltre alla perequazione della distribuzione e ai parametri di qualità del servizio.

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Impatto sui Consumatori Domestici

Gli oneri di sistema completano il quadro dei costi, valutati a 4,98 centesimi per metro cubo, con un'incidenza finale del 2,82% sulla bolletta. L'aumento del prezzo della sola materia prima gas si attesta a 88,36 euro al megawattora, confermando la pressione esercitata dal mercato all'ingrosso sui prezzi al dettaglio. Per un cliente tipo con i consumi standard, questo scenario si traduce in un aumento concreto della spesa mensile, con il valore complessivo che tocca circa 1,77 euro per unità di misura. La situazione richiede attenzione da parte degli utenti per eventuali valutazioni di passaggio al mercato libero.

Dinamiche di Mercato e Previsioni

Le quotazioni all'ingrosso continuano a influenzare la direzione dei prezzi al dettaglio, come dimostrato dal netto incremento registrato dall'Autorità. Il prezzo di riferimento complessivo di 176,80 centesimi per metro cubo rimane il dato chiave per la determinazione della fattura. L'aggiornamento mensile garantisce la trasparenza nei costi, permettendo ai consumatori di comprendere l'origine delle variazioni. La stabilità o l'ulteriore evoluzione dei prezzi dipenderà dall'andamento delle borse energetiche nei prossimi mesi.