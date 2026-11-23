Chiara Cinquanta, titolare di un centro estetico a La Spezia, riceve una bolletta dell'acqua da 42 mila euro per una tubatura rotta non sua. Una storia di ingiustizia amministrativa e resilienza.

Chiara Cinquanta, imprenditrice di 38 anni e proprietaria del centro estetico "Le ali della bellezza" in via della Libertà 8 a La Spezia, si trova ad affrontare una crisi economica senza precedenti. La titolare, che gestisce l'attività con successo dal 2010, ha ricevuto una fattura per il consumo di acqua potabile pari a 42.000 euro, un importo che rappresenta circa 500 volte la media delle sue spese abituali.

L'origine della bolletta anomala

La situazione è iniziata quando la gestrice ha notato un divario abnorme rispetto alle normali bollette, che solitamente oscillano tra gli 80 e i 90 euro, sempre saldate regolarmente in passato. Non essendo presenti perdite visibili all'interno del locale, affittato, né anomalie nei rubinetti, l'origine del problema è stata identificata solo successivamente attraverso rilievi specifici. È emerso che un rumore sotterraneo indicava la rottura di una tubazione priva di manutenzione, situata sotto il marciapiede condominiale adiacente al contatore del negozio.

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Intervento istituzionale e riduzione del debito

La soluzione è arrivata dopo un mese di interruzione delle attività, resa necessaria dal guasto che ha costretto Chiara a chiudere la serranda. Il cambiamento di rotta è dovuto all'intervento attivo delle istituzioni locali, in particolare del sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini. Grazie a una trattativa mediata, la richiesta economica iniziale di 42.000 euro è stata ridotta drasticamente a 8.000 euro. Chiara ha spiegato al quotidiano La Nazione che il supporto del primo cittadino è stato fondamentale per riuscire a sbloccare la situazione burocratica ed economica.

Conseguenze finanziarie e psicologiche

Nonostante la drastica riduzione dell'importo, il peso economico rimane enorme per un'artigiana che deve sostenere i costi di gestione di un'attività commerciale. La titolare ha dovuto anticipare immediatamente 2.000 euro e continua a far fronte al residuo debito di 6.000 euro, affidandosi al supporto di un avvocato per gestire la questione legale. Chiara ha descritto una condizione di forte stress e stanchezza, ammettendo di faticare persino a mangiare e di aver perso la serenità quotidiana a causa di un debito che non le appartiene.

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La reazione del tessuto imprenditoriale locale

Chiara Cinquanta ha deciso di rendere pubblica la propria storia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla difficoltà che molte imprese artigianali e commerciali stanno attraversando. La vicenda ha ricevuto la solidarietà di amici e clienti, che hanno espresso sostegno morale alla titolare. L'imprenditrice ha sottolineato come l'apertura del negozio all'età di 21 anni fosse il suo sogno più grande, affermando che non permetterà a nessuno di distruggere il lavoro di oltre un decennio.

Impatto infrastrutturale e prossime prospettive

Il caso evidenzia un problema infrastrutturale diffuso, dove la mancata manutenzione di tubazioni sotterranee condominiali ricade indebitamente sui singoli utenti finali. La chiusura temporanea dell'attività ha avuto un impatto diretto sul flusso di cassa e sulla reputazione professionale dell'attività. Ora, con il debito parzialmente azzerato e l'intervento legale in corso, Chiara punta a rientrare nella normalità operativa, sperando che questa vicenda possa servire da monito per migliorare la manutenzione delle reti idriche condivise nel centro della Spezia.