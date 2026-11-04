Bollette gas +9% ottobre 2026: vulnerabili a 1.945 euro annui per tensioni Hormuz

Arera conferma rialzo del 9,1% per i clienti vulnerabili a ottobre 2026. La spesa totale annua raggiunge 2.814 euro con luce e gas, su pressione geopolitica.

Le bollette del gas per i clienti vulnerabili in Italia subiranno un aumento medio del nove percento nel mese di ottobre 2026, confermando la tendenza al rialzo dei costi energetici. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha comunicato una variazione positiva del prezzo del gas pari al nove punto uno percento, portando il costo della sola materia prima a ottantotto euro e trenta sei centesimi per megawattora. Questa decisione si inserisce in un contesto di forte volatilità dei mercati internazionali, dove le quotazioni sono sensibili alle continue tensioni geopolitiche che caratterizzano l'attuale scenario energetico globale.

Tensione Hormuz e prezzi Ttf Amsterdam

Il mercato europeo del gas è stato direttamente influenzato dalle recenti dichiarazioni provenienti da Teheran riguardo alla possibile riapertura dello Stretto di Hormuz entro quarantotto ore. Questa minaccia ha provocato un immediato calo delle quotazioni sulla piazza di riferimento europea, il Ttf di Amsterdam, spingendo il prezzo del metano sotto i novanta euro per megawattora. I contratti future per dicembre hanno registrato una flessione del sette percento sessantaquattro percento, attestandosi a ottantasette euro e cinquanta centesimi per unità di misura. Successivamente, le quotazioni sono risalite leggermente a novanta euro e cinquanta centesimi, registrando comunque un calo giornaliero del quattro percento sessantaquattro percento rispetto ai livelli precedenti.

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Rialzo bollette e reazioni associazioni

Le principali associazioni dei consumatori hanno espresso forte preoccupazione per l'impatto economico sui nuclei familiari più fragili. L'Unione Nazionale Consumatori ha definito il nuovo prezzo come un record storico, segnalando il valore più alto mai raggiunto nella storia delle tariffe energetiche regolamentate. Il Governo Meloni è stato criticato per la presunta assenza di misure concrete volte ad alleviare il carico fiscale sulle famiglie italiane. Le associazioni Unc e Codacons hanno calcolato un incremento della spesa annua pari a centosessantatre euro per i clienti vulnerabili, ipotizzando una stabilità dei prezzi per i dodici mesi successivi all'aumento.

Impatto economico totale e richieste Assoutenti

La nuova struttura tariffaria determina una spesa complessiva annua che decolla da milleottocentoquarantacinque euro per il solo gas, considerando il periodo dal primo ottobre 2026 al trentasettembre 2027. Sommando questa voce agli ottocentosessantanove euro destinati all'energia elettrica, la stangata totale annuale ammonta a duemilaottocentoquattordici euro. Assoutenti ha parlato di una nuova mazzata sui consumatori, evidenziando come si tratti del sesto aumento consecutivo delle tariffe energetiche. L'associazione chiede al Governo di studiare sconti sulla tassazione, riducendo immediatamente l'Iva sul gas e tagliando gli oneri di sistema per mitigare l'impatto inflazionistico.

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Scorte basse e dipendenza dal Gnl

L'Agenzia Internazionale dell'Energia segnala che i depositi di gas nell'Unione Europea stanno affrontando la stagione di riscaldamento 2026-2027 con livelli di scorta ai minimi dal 2013. Le riserve hanno subito il primo calo settimanale, scendendo al settantaquattro percento cinquantasei percento, corrispondente a ottocentoquarantaquattro terawattora. Questa riduzione è dovuta ai prelievi accelerati causati da un clima più rigido del previsto. In Germania le riserve sono al sessantuno percento cinque percento, mentre in Italia si attestano al novanta percento, con centoottantacinque terawattora disponibili, rendendo il paese italiano quello con le maggiori scorte relative alla capacità operativa.

Rischi futuri e costi importazioni Europa

L'Iea avverte che, entro marzo 2027, i livelli di stoccaggio potrebbero scendere sotto il dieci percento della capacità operativa, aumentando la vulnerabilità del sistema. La velocità di prelievo diminuisce drasticamente quando le riserve scendono sotto il trenta percento, richiedendo immissioni massive durante l'estate 2027. Ursula von der Leyen ha sottolineato che la sola chiusura dello Stretto di Hormuz ha fatto costare all'Europa centodiciassette miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili. Questo dato evidenzia come l'area sia esposta agli shock economici derivanti dalla dipendenza energetica esterna, senza alcun quantitativo aggiuntivo di energia effettivamente fornito dai mercati globali.