Bologna eliminato dall'Europa League: l'Aston Villa travolge i rossoblù, Italiano riconosce la superiorità avversaria

Il Bologna saluta l'Europa League ai quarti di finale dopo la netta sconfitta per 4-0 contro l'Aston Villa, subita in trasferta dopo il 3-1 dell'andata. Nonostante un approccio iniziale incoraggiante, i rossoblù sono stati puniti dalle reti avversarie, evidenziando la superiorità tecnica e fisica degli inglesi. Il tecnico Vincenzo Italiano riconosce i meriti dell'Aston Villa, sottolineando come le differenze individuali possano essere colmate solo con prestazioni eccezionali e analizzando il percorso europeo come un'importante esperienza da cui trarre insegnamenti per il futuro, nonostante le aspettative iniziali siano state superate.

L'avventura europea del Bologna si conclude amaramente ai quarti di finale di Europa League , con la squadra rossoblù che soccombe sotto i colpi di un Aston Villa apparso inaudito nel match di ritorno disputato in Inghilterra. Dopo il 3-1 maturato all'andata, in cui gli inglesi avevano già dimostrato la loro forza imponendosi al Dall'Ara, la squadra di Unai Emery ha inflitto un netto poker ai felsinei, con un perentorio 4-0 che sancisce l'eliminazione.

Nel consueto postpartita, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha analizzato la contesa con la lucidità che lo contraddistingue, pur riconoscendo la netta superiorità avversaria. Le sue parole sono state un misto di amara constatazione e un invito a imparare dall'esperienza. "Analizzare questa partita è superfluo", ha dichiarato il mister, congedando la necessità di dissezionare ogni singolo passaggio del match. Ha poi ammesso come la gara d'andata sia stata "sporcata in maniera eccessiva", facendo intendere che il risultato potesse essere più contenuto. Riguardo alle scelte tattiche, Italiano ha spiegato la decisione di invertire gli esterni bassi, con l'intento di "non arrivare sempre sul fondo ma, piuttosto, per verticalizzare più spesso venendo dentro con il piede forte". Tuttavia, ha subito posto un freno a possibili speculazioni: "Ma non abbiamo perso per quello, l’approccio era stato buono, ma abbiamo preso gol alla prima occasione". Un commento che sottolinea come gli episodi e la cinicità dell'avversario abbiano inciso in maniera determinante sull'esito dell'incontro. Nonostante l'eliminazione, il cammino europeo del Bologna resta un capitolo importante nella storia recente del club, un percorso che, come sottolineato da Italiano, lascia in dote numerosi insegnamenti preziosi, da far tesoro in vista del futuro, indipendentemente dalla capacità di calcare nuovamente simili palcoscenici nella prossima stagione. "Da tutto questo cammino dobbiamo trarre insegnamenti", ha affermato il tecnico, consapevole che la differenza vista in campo è stata tangibile. "In questo momento loro hanno un passo in più di noi e sono più forti, la differenza individuale è forte e la puoi colmare solo con prestazioni di livello assoluto senza regalare nulla". Questa dichiarazione evidenzia la maturità del gruppo e del suo allenatore, capaci di riconoscere i propri limiti e di accettare la superiorità di un avversario più preparato e fisicamente dominante. La lezione impartita dall'Aston Villa, dunque, non è da intendersi solo in termini di risultato sportivo, ma anche come stimolo per la crescita futura, un banco di prova fondamentale per la maturazione della squadra. Italiano ha poi voluto rivendicare il percorso fatto in Europa League, definendolo "oltre le aspettative". L'obiettivo prefissato, quello di superare la fase a gironi, è stato centrato, e il cammino successivo è stato "più che dignitoso". Nonostante la delusione per la sconfitta e gli errori commessi, in particolare nella gestione del doppio svantaggio dell'andata, il tecnico ha ribadito la volontà della squadra di provare a ribaltare la situazione, pur nella consapevolezza che "certi errori non li possiamo commettere". La mente si sposta già al prossimo impegno in campionato, una partita di alto livello contro la Juventus. "Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, quindi cercheremo di preparare da subito un’altra gara difficile contro un top club", ha dichiarato, dimostrando la capacità di reagire e di concentrarsi immediatamente sulle prossime sfide. La consapevolezza di un calendario fitto e di avversari ostici è chiara, ma lo è anche la determinazione della squadra a farsi trovare pronta per le "ancora sei partite toste in campionato" che attendono i rossoblù. In conclusione, Vincenzo Italiano ha ribadito e chiuso il suo intervento con un riconoscimento sincero alla forza dell'Aston Villa. "Abbiamo cercato di fare la nostra partita, ma la differenza sta nella concretezza. L’ Aston Villa segna praticamente a ogni tiro", ha osservato, mettendo in risalto la micidiale efficacia offensiva dei padroni di casa. "Siamo partiti bene, ma questo è un grande avversario e ha un passo in più rispetto a noi", ha insistito, confermando l'impressione generale di un divario tecnico e di ritmo. "Diamo atto a loro della forza che hanno dimostrato, qui si parla proprio di differenze individuali forti che si colmano solo con super prestazioni da parte di tutti". Un messaggio chiaro e inequivocabile, che chiude un capitolo europeo ma apre la strada a nuove sfide, con la consapevolezza di aver imparato molto da questa esperienza, soprattutto dal confronto con una realtà di altissimo livello come quella dell'Aston Villa





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