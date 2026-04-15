Bologna, Fenucci analizza la sconfitta e guarda al futuro tra rabbia e orgoglio

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, commenta la recente sconfitta contro l'Aston Villa, esprimendo rabbia per gli episodi sfortunati ma anche orgoglio per la prestazione della squadra. In un'analisi dettagliata, Fenucci traccia la rotta per il futuro del club, sottolineando l'importanza di mantenere ambizioni elevate nonostante le possibili assenze dalle competizioni europee e parlando dei rinnovi contrattuali dei giocatori chiave e della permanenza di Vincenzo Italiano.

La sconfitta subita contro l' Aston Villa ha lasciato strascichi polemici in casa Bologna , ma anche spunti di riflessione che l'amministratore delegato rossoblù, Claudio Fenucci , ha voluto condividere con una lucidità che rimanda al celebre stile di Oriana Fallaci, distinguendo nettamente tra la rabbia del momento e l'orgoglio per quanto visto in campo.

La prima reazione, la rabbia, è emersa con forza nelle sue dichiarazioni a ventiquattr'ore di distanza dal triplice fischio finale: « Quella con l'Aston Villa è stata una sconfitta immeritata – ha affermato Fenucci – siamo stati puniti da alcuni episodi sfavorevoli, e dispiace perché i ragazzi erano scesi benissimo in campo ». Un'analisi che sottolinea la percezione di un risultato non in linea con la prestazione offerta, evidenziando la sfortuna come fattore determinante. L'amministratore delegato ha ribadito la sensazione di un verdetto del campo ingiusto, ma ha saputo trasformare il disappunto in una spinta propositiva per il futuro, trovando nel secondo capitolo, quello dell'orgoglio, la forza per guardare avanti. « Abbiamo tenuto testa ad una delle squadre più forti della Premier – ha proseguito Fenucci – nel primo tempo avevamo dominato, siamo stati puniti da episodi sfavorevoli. Lo ripeto ancora, il risultato è stato ingiusto, ma serate come queste ti servono per crescere, per non ripetere certi errori. E per capire in ottica futura come fare a certi livelli ». Questo approccio dimostra una visione strategica che non si ferma all'amaro in bocca della sconfitta, ma la utilizza come lezione per il percorso di crescita del club e della squadra, puntando a consolidare la propria presenza ad alti livelli. L'obiettivo del Bologna, come Fenucci ha tenuto a specificare, non è certo la resa, ma un continuo miglioramento e la ricerca di traguardi sempre più ambiziosi. La dirigenza rossoblù, attraverso le parole del suo amministratore delegato, ha infatti confermato che la stagione non è ancora terminata e che ci sono ancora obiettivi concreti da perseguire. « La stagione non è ancora finita – ha aggiunto l'ad rossoblù – c'è il ritorno in Inghilterra da giocare, e poi l'obiettivo dell'ottavo posto in campionato, che ci permetterebbe di partire dagli Ottavi in Coppa Italia. Una competizione a cui tengo e teniamo in generale molto ». L'ottavo posto in campionato assume una valenza strategica particolare, in quanto garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale della Coppa Italia, una competizione che il club considera di primaria importanza. Anche di fronte alla prospettiva, sempre più concreta, di non partecipare alle competizioni europee la prossima stagione, Fenucci ha mostrato un atteggiamento di grande determinazione e visione a lungo termine. « Credo sia intuitivo ricordare che senza competizioni europee i ricavi diminuiranno – ha detto ancora sul tema l'ad – anche se questo non significherebbe affatto ridimensionare le ambizioni del club: vogliamo mantenere la continuità con le ultime stagioni, ed arrivare innanzitutto ottavi, cioè a ridosso delle squadre che lottano per l'Europa. Sarebbe un primo segnale deciso in tal senso ». L'affermazione sulla diminuzione dei ricavi dovuta all'assenza dalle coppe europee è una realtà oggettiva, ma Fenucci ha tenuto a precisare che ciò non comporterà una riduzione delle ambizioni sportive del club. Al contrario, l'obiettivo è quello di proseguire sulla scia delle stagioni precedenti, consolidando la presenza del Bologna nell'alta classifica, a un passo dalle squadre che ambiscono a qualificarsi per le competizioni continentali. Il raggiungimento dell'ottavo posto è quindi visto come un segnale di forte crescita e di consolidamento della competitività della squadra. Il tema dei rinnovi contrattuali è un altro punto cruciale toccato da Fenucci, un argomento che da tempo anima il dibattito tra i tifosi felsinei. La permanenza di figure chiave e storiche del club, come Orsolini, Lucumi e Freuler, è di fondamentale importanza per mantenere un nucleo solido e rappresentativo. L'amministratore delegato ha affrontato l'argomento con la dovuta cautela, pur mostrando una chiara volontà di trovare soluzioni soddisfacenti per tutte le parti coinvolte. « È un tema di cui non parlo troppo volentieri – ha detto l'ad – ma posso solo dire che dal canto nostro noi le proposte le abbiamo fatte, e tutte importanti contando fissi e variabili ». Questo sottolinea l'impegno economico e strategico del club nel tentativo di trattenere i propri giocatori di punta. Fenucci ha poi delineato le specifiche posizioni relative ai singoli calciatori. Per quanto riguarda Orsolini, il legame speciale che unisce il giocatore e il club è stato messo in evidenza: « Con Orsolini ad esempio abbiamo un rapporto speciale, che spero continui. È un vero e proprio simbolo di questi colori che c'ha dato tanto, tantissimo in questi anni. Vogliamo andare avanti con lui ». La volontà di proseguire il rapporto con il numero 7 è dunque chiara e dichiarata, riconoscendone il valore simbolico e tecnico per la squadra. Sulla situazione di Lucumi, Fenucci ha ammesso una maggiore incertezza: « Non so le sue decisioni. Riparleremo con lui e il suo agente ». Nonostante ciò, la proposta del Bologna è stata formalizzata anche in questo caso. Per Freuler, pur non entrando nei dettagli, è stato confermato che anche a lui è stata presentata un'offerta. L'amministratore delegato ha concluso questo punto importante sottolineando che, sebbene il club abbia fatto la sua parte, « non in tutti i casi l'effettiva permanenza dipenderà da noi ». Questo suggerisce che anche le volontà dei giocatori e le eventuali offerte da parte di altri club giocheranno un ruolo determinante nella definizione dei futuri contratti. La volontà di mantenere un nucleo forte e competitivo è palpabile, ma la complessità del mercato e delle decisioni individuali impone un approccio pragmatico e realistico. Infine, un velo di ottimismo è calato sulla panchina del Bologna, con Fenucci che ha espresso grande fiducia nella permanenza di Vincenzo Italiano. Il tecnico ha ancora un anno di contratto e la sua opera sulla squadra è sotto gli occhi di tutti, con un impatto tangibile sul gioco e sulla mentalità del gruppo. « Ha un altro anno di contratto ancora, siamo sereni e fiduciosi – ha dichiarato Fenucci – Gli effetti del suo lavoro sono sotto gli occhi di tutti, ha dato al nostro gioco un respiro europeo. Siamo soddisfatti del suo operato ». L'elogio di Fenucci riconosce il merito di Italiano nell'aver elevato il livello del gioco del Bologna, conferendo alla squadra una dimensione più internazionale. Tuttavia, come spesso accade nel calcio, anche la permanenza di Vincenzo Italiano potrebbe essere condizionata da fattori esterni, in particolare da eventuali proposte che potrebbero arrivare da altri club. « Ma anche in questo caso, molto dipenderà (anche) dalle tentazioni esterne: che da qui all'estate per il tecnico, potrebbero non mancare ». Questa ammissione lascia aperta la porta alla possibilità che il futuro di Italiano possa essere deciso anche da offerte irrinunciabili che potrebbero presentarsi per lui. Nonostante questa incognita, la dirigenza del Bologna appare serena e intenzionata a confermare il tecnico, consapevole del valore aggiunto che ha portato alla squadra. L'approccio di Fenucci, che intreccia l'analisi delle sconfitte con una visione lungimirante degli obiettivi futuri, dimostra una gestione attenta e strategica del club, pronta ad affrontare le sfide con pragmatismo e determinazione, mantenendo viva l'ambizione di crescita costante. La capacità di analizzare con lucidità le vicende sportive, senza lasciarsi travolgere dalle emozioni negative, è un segnale di maturità e di solida leadership. La speranza è che le decisioni future possano portare il Bologna a confermarsi come una realtà solida e in crescita nel panorama calcistico italiano, capace di competere ai massimi livelli e di regalare soddisfazioni ai propri tifosi. L'eredità di Oriana Fallaci, in questo contesto, sembra ispirare un giornalismo sportivo che va oltre il mero resoconto dei fatti, cercando di interpretare le motivazioni, le strategie e le emozioni che animano il mondo del calcio





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