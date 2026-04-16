Bologna fuori dall'Europa League: l'Aston Villa domina anche al ritorno

Il sogno europeo del Bologna si infrange contro l'Aston Villa. Dopo la sconfitta dell'andata, i rossoblù subiscono un'altra battuta d'arresto in Inghilterra, chiudendo la loro avventura in Europa League. Nonostante l'eliminazione, la squadra felsinea può comunque guardare con positività al percorso compiuto nella competizione continentale.

Il sogno europeo del Bologna si è definitivamente spento sul campo di Villa Park. Dopo l'amara sconfitta per 1-3 subita all'andata, la formazione felsinea era chiamata a un'impresa sportiva quasi miracolosa per ribaltare il risultato e accedere alle semifinali di Europa League . Purtroppo, i ragazzi guidati da mister Italiano non sono riusciti nell'intento, incassando un'altra dura sconfitta contro un Aston Villa apparso nettamente superiore, autore di una prestazione solida e concreta.

Fin dai primi minuti, l'Aston Villa ha dimostrato di voler chiudere i conti, esercitando una pressione costante sui difensori rossoblù. Gli uomini di Unai Emery, forti del vantaggio acquisito nella gara d'andata, hanno gestito la partita con autorità, pur rallentando il ritmo nella ripresa, con un occhio di riguardo anche alle prossime fatiche in campionato che attendono i Villans. Il Bologna, dal canto suo, ha lottato con dignità, ma è mancata la scintilla necessaria per mettere in difficoltà la compagine inglese. Diversi giocatori del Bologna non sono riusciti a incidere come sperato, e si è notata la difficoltà nel creare occasioni nitide da gol. Si segnala anche un calcio di rigore fallito dall'Aston Villa, parato da Ravaglia, il cui operato, tuttavia, non è stato esente da qualche sbavatura in occasione delle reti subite. Nonostante il finale amaro in Europa League, la dirigenza e i tifosi del Bologna possono comunque valutare positivamente il percorso complessivo compiuto dalla squadra nella competizione continentale. Raggiungere questa fase del torneo ha rappresentato un traguardo importante per il club di Saputo, dimostrando la crescita e la competitività del gruppo. Le partite europee hanno offerto preziosi spunti di crescita per i giocatori, anche se l'eliminazione lascia un retrogusto di rimpianto. La squadra ora dovrà concentrare tutte le proprie energie sul campionato, dove l'obiettivo sarà quello di consolidare la posizione e concludere la stagione nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda le valutazioni individuali, nella fila dell'Aston Villa spiccano le prestazioni di Konsa e Pau Torres in difesa, supportati da un solido Tielemans a centrocampo. In attacco, Watkins e Rogers si sono dimostrati pericolosi. Tra i rossoblù, pochi sono riusciti a strappare la sufficienza piena. Ravaglia tra i pali non ha brillato, mentre la linea difensiva ha sofferto la pressione avversaria. Anche a centrocampo e in attacco si è vista poca efficacia. La panchina non ha garantito le contromisure sperate. La stagione europea del Bologna si conclude quindi con una battuta d'arresto, ma la speranza è che questa esperienza possa servire da trampolino di lancio per le ambizioni future. Il sito Calciomercato.it, ideatore di questa analisi, è un prodotto di punta di Web 365 Srl, una società editrice new media con una profonda specializzazione nella creazione e nello sviluppo di testate dedicate al mondo del calcio e dello sport in generale. Il gruppo, noto per la sua costante attenzione verso le innovazioni tecnologiche – dall'interattività al Web 2.0, dallo streaming audio e video al podcasting – si impegna a fornire contenuti all'avanguardia e di alta qualità ai propri utenti. La redazione di Calciomercato.it è composta da professionisti appassionati e competenti, pronti a offrire un quadro completo e dettagliato del panorama calcistico nazionale e internazionale. Calciomercato.it è di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005





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