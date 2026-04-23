Bologna, la 'Città 30' torna in vigore dopo un lungo braccio di ferro

Dopo un'iniziale cancellazione e un ricorso al Tar, l'amministrazione comunale di Bologna ripristina il limite di velocità a 30 km/h in città, ribadendo l'impegno per la sicurezza stradale e annunciando un nuovo provvedimento basato su un'analisi dettagliata delle strade. In contemporanea, si apre la stagione delle regate virtuali in vista della Settimana Velica Internazionale 2026.

La ' Città 30 ' a Bologna , una storia travagliata tra ordinanze, ricorsi e ripristini. Dopo un'iniziale cancellazione, il provvedimento è tornato in vigore all'inizio della settimana, grazie alla perseveranza del sindaco e della sua giunta.

La battaglia è durata oltre due anni, tra tentativi di raccolta firme falliti e l'opposizione del vicepremier e ministro dei Trasporti Salvini, che ha definito la misura un 'attacco alla libertà di movimento' e ha imposto ai comuni di giustificare, strada per strada, la riduzione della velocità. Nonostante le resistenze, Palazzo D'Accursio è andato avanti, sottolineando l'importanza della misura per la sicurezza stradale e ribadendo il rispetto del Codice della Strada.

I dati forniti dal Comune di Bologna mostrano una diminuzione degli incidenti stradali di oltre il 13%, ma questi sono stati contestati dal centrodestra. Il Tar ha inizialmente dato ragione a Salvini, richiedendo una motivazione specifica per ogni strada con limite di 30 km/h, rendendo l'attuazione del provvedimento estremamente complessa.

Tuttavia, l'amministrazione comunale ha sorpreso tutti annunciando di aver quasi completato un nuovo provvedimento, con un'analisi dettagliata su migliaia di strade, anticipando la sentenza del Tar. Il ripristino della 'Città 30' è stato accolto con soddisfazione dal centrosinistra bolognese, mentre Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione parlamentare. Il sindaco ha ribadito l'obiettivo di zero morti sulle strade, sottolineando che in due anni il numero di decessi è stato dimezzato.

La fase successiva prevede ulteriori interventi per raggiungere questo ambizioso traguardo entro il 2030. Parallelamente, in vista della Settimana Velica Internazionale 2026, gli appassionati di vela possono partecipare alle regate online di Sailonline, inclusa la prestigiosa Ran 630 virtuale, un'opportunità per vivere l'emozione delle regate oceaniche senza salire su una vera imbarcazione. La piattaforma Sailonline offre simulazioni di navigazione avanzate e realistiche, supportata dagli abbonamenti SYC





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