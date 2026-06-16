Bologna lotta contro la fuga dei talenti: incentivi economici per i neolaureati e i diplomati ITS

La città emiliana cerca di trattenere i giovani talenti offrendo un sostegno economico composto da un contributo a fondo perduto e un prestito agevolato. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Camera di commercio e sistema bancario locale, vuole contrastare l'aumento dei costi abitativi e la difficoltà nel reperire personale qualificato.

In una delle città italiane dove il costo della casa è diventato un problema sempre più pressante per studenti e lavoratori, Bologna prova a contrastare la fuga dei talenti con un'iniziativa unica nel panorama italiano.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Camera di commercio e sistema bancario locale, offre fino a 10mila euro ai neolaureati e ai diplomati degli Istituti tecnici superiori che scelgono di lavorare nel territorio. L'obiettivo è trattenere in città le competenze formate dall'Università di Bologna e dagli ITS dell'Emilia-Romagna, evitando che il caro-affitti e il costo della vita spingano i giovani verso altre destinazioni.

Il sostegno economico è composto da un contributo a fondo perduto di 3mila euro finanziato dalla Camera di commercio e un prestito agevolato di 7mila euro concesso dalle banche aderenti, senza interessi, senza garanzie e da restituire in cinque anni. In totale sono stati stanziati un milione di euro, con l'obiettivo di sostenere circa 333 giovani.

Possono accedere alla misura i neolaureati dell'Alma Mater e i diplomati ITS che abbiano conseguito il titolo da non oltre sei mesi e siano stati assunti da un'impresa bolognese con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno dodici mesi tra il 1° marzo e il 16 ottobre 2026. A parità di requisiti, le donne avranno priorità nell'assegnazione del contributo.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che l'emergenza abitativa sta diventando uno dei principali fattori che condizionano le scelte professionali delle nuove generazioni. Bologna, tradizionalmente considerata una città universitaria attrattiva e un polo economico dinamico, deve oggi fare i conti con canoni di locazione sempre più elevati e con una crescente difficoltà per i giovani lavoratori a trovare una sistemazione sostenibile. Dietro il progetto c'è anche un'esigenza economica. Le imprese del territorio lamentano infatti una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato.

Secondo i dati citati dalla Camera di commercio, nell'area metropolitana bolognese mancherebbero circa 26mila lavoratori, a fronte di oltre 106mila imprese attive. La sfida non riguarda soltanto Bologna. Da Milano a Firenze, da Roma a Venezia, molte città universitarie e ad alta vocazione turistica stanno sperimentando un aumento dei costi abitativi che rischia di allontanare studenti, giovani professionisti e lavoratori qualificati.

In questo contesto, il progetto bolognese rappresenta un tentativo concreto di intervenire su una delle principali cause della fuga dei talenti: il costo dell'abitare. L'auspicio dei promotori è che l'iniziativa possa diventare un modello replicabile anche in altri territori





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