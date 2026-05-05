Bologna, monitoraggio in Europa per il mercato estivo: difensore brasiliano e portiere italiano nel mirino

La dirigenza del Bologna è attiva sul mercato europeo alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, con un occhio di riguardo per un difensore brasiliano del Paris Fc e un giovane portiere italiano in prestito al Burnley.

La dirigenza del Bologna è molto attiva sul fronte mercato, con i suoi osservatori impegnati in diverse missioni in Europa per valutare potenziali rinforzi in vista della prossima sessione estiva.

L'attenzione è focalizzata su profili che possano migliorare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano, tenendo conto delle possibili partenze e delle scadenze contrattuali dei giocatori attuali. Tra i nomi seguiti, spicca quello di un difensore centrale brasiliano attualmente in forza al Paris Fc, già individuato nella scorsa estate come possibile alternativa a Lucumi.

Per quanto riguarda il ruolo di portiere, il direttore sportivo Sartori ha recentemente visionato un giovane talento italiano classe 2004, anch'esso tesserato per il Paris Fc, ma in prestito dal Burnley. La strategia del club emiliano è quella di raccogliere informazioni dettagliate e tempestive, al fine di essere pronti a cogliere eventuali opportunità che si presenteranno sul mercato.

Tuttavia, le operazioni in entrata saranno strettamente legate al quadro definitivo delle cessioni e alla situazione contrattuale dei giocatori già presenti nella squadra. L'obiettivo primario è costruire una rosa competitiva e ben equilibrata per la prossima stagione, in grado di affrontare al meglio le sfide che attendono il Bologna. Parallelamente all'attività di scouting, diverse altre squadre di Serie A sono impegnate nella pianificazione del mercato estivo.

La Juventus, ad esempio, ha messo nel mirino Stiller, centrocampista tedesco, e intende monitorarlo attentamente nel corso del weekend. Il club bianconero punta a rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore dinamico e dotato di buona tecnica. Anche il Milan è al centro di riflessioni strategiche, con Tare che si trova ad affrontare una situazione complessa e delicata. La sua permanenza e il futuro del progetto rossonero dipenderanno dalle scelte che verranno prese nei prossimi mesi.

In Serie C, continua l'approfondimento quotidiano con il programma 'A Tutta C', che offre un'analisi dettagliata della Lega Serie C dal lunedì al venerdì, con due appuntamenti giornalieri. Il Genoa ha ottenuto la salvezza matematica, con un riscatto importante per il giocatore Colombo, che ha contribuito in modo significativo al raggiungimento dell'obiettivo.

La 35ª giornata di Serie A ha visto tre verdetti ufficiali, con la classifica aggiornata che vede la Juventus sotto pressione e la Roma a un passo dai bianconeri. L'Inter, dopo aver conquistato lo Scudetto, si concentra ora sul mercato e sul futuro di giocatori chiave come Bastoni. Gianluca Di Marzio offre un'analisi approfondita della situazione.

Il Monza, guidato da Pessina, non si arrende e continua a lottare per un possibile ritorno in Serie A. La Supercoppa Serie C sta entrando nella fase finale, con le ultime due giornate in programma e la partita tra Vicenza e Benevento trasmessa su Rai Sport. Nel calcio femminile, la Roma ha conquistato il titolo di campione d'Italia, mentre il Sassuolo si è salvato e l'Inter si è assicurato il secondo posto.

Il Bologna, come altre società, si avvale di partner editoriali come Tuttomercatoweb.com per la gestione degli spazi pubblicitari. La dirigenza è consapevole dell'importanza di una pianificazione accurata e di una strategia ben definita per affrontare al meglio il mercato estivo e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. L'attenzione è rivolta sia ai giovani talenti emergenti che ai giocatori esperti in grado di portare qualità ed esperienza alla squadra.

La società è pronta a valutare tutte le opportunità che si presenteranno, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e continuare a crescere nel panorama calcistico italiano. La competizione è alta e il mercato è in continua evoluzione, ma il Bologna è determinato a farsi trovare pronto per affrontare le sfide che lo attendono





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