Un ristoratore bolognese ha ricevuto una sanzione da 2.000 euro per aver detenuto una testuggine dalle orecchie rosse nel giardino del suo locale, specie bandita in Europa.

Un ristoratore di Bologna è stato sanzionato con una multa di 2.000 euro per aver tenuto una tartaruga dalle orecchie rosse nel giardino del proprio esercizio commerciale. L'animale, classificato come specie esotica invasiva vietata in Europa, è stato trovato in un laghetto artificiale situato nelle vicinanze della struttura.

Detenzione Illegale e Sanzione

I Carabinieri Cites, il nucleo speciale dedicato alla tutela della biodiversità e al contrasto del traffico illegale di specie protette, sono intervenuti per verificare la presenza della testuggine. L'operazione ha confermato la violazione delle normative europee e nazionali sulla tutela delle specie animali.

Also read A Bologna mangiare (bene) in un vecchio “café chantant”

La detenzione della tartaruga costituisce un illecito amministrativo grave. La normativa vigente proibisce tassativamente l'importazione, il commercio, la riproduzione intenzionale e il rilascio in natura di questa specie nel territorio europeo, al fine di proteggere gli ecosistemi locali.

Il titolare del locale dovrà provvedere al pagamento della somma stabilita dalle autorità competenti. La sanzione mira a disincentivare il possesso di animali che rappresentano una minaccia seria per l'equilibrio ambientale delle aree urbane e naturali.

Advertisement

Confinamento e Tutela Ambientale

L'animale è stato immediatamente confiscato dagli operatori del corpo di polizia. La procedura prevista dal regolamento prevede l'allontanamento del soggetto dal luogo in cui era detenuto illegalmente.

La tartaruga è stata affidata a una struttura autorizzata, in grado di garantire le condizioni di vita appropriate e la sicurezza sanitaria dell'animale. Questo trasferimento assicura che l'esemplare non possa più essere rilasciato nell'ambiente circostante, prevenendo eventuali danni ecologici.

Nutrizione e Comportamento dell'Animale

La testuggine dalle orecchie rosse è un rettile diurno e onnivoro, la cui alimentazione comprende pesci, anfibi, invertebrati e piante acquatiche. Questa dieta varia le rende pericolose per la fauna autoctona, in quanto competono per le risorse alimentari e predano uova di altre specie.

Un aspetto critico riguarda la predazione delle uova di altre tartarughe native. La testuggine dalle orecchie rosse si nutre inoltre delle uova di quest'ultima, oltre che di anfibi e fauna autoctona, creando squilibri difficili da recuperare negli ecosistemi d'acqua dolce.

L'animale trascorre molto tempo fuori dall'acqua, esponendosi al sole per termoregolarsi. Questa caratteristica lo rende visibile e facile da identificare, ma ne facilita anche la diffusione in ambienti non adatti, come giardini privati o parchi urbani.

Advertisement

Caratteristiche Fisiologiche

Questi rettili possono superare i 2,5 chili di peso, con dimensioni che variano significativamente tra i sessi. I maschi hanno dimensioni inferiori e si distinguono anche per le unghie molto lunghe e per la coda, più spessa e più lunga rispetto a quella delle femmine.

La durata della vita cambia tra gli esemplari in cattività e quelli che vivono in natura. I primi vivono in media fino a 35 anni, mentre i secondi raramente superano i 25 anni. Questo dato evidenzia l'impatto a lungo termine che la detenzione o il rilascio possono avere sulle popolazioni locali.

Condizioni per il Possesso Legale

Il possesso della tartaruga dalle orecchie rosse resta ammesso esclusivamente per gli esemplari che erano già detenuti prima dell'entrata in vigore dei divieti. Questi animali devono essere regolarmente denunciati agli uffici competenti per essere tracciati e controllati.

La classificazione come specie esotica invasiva riguarda un animale che, se liberato nei corsi d'acqua, può causare gravi danni alla biodiversità locale. La presenza di tali esemplari in ambienti urbani, come nel caso del ristoratore bolognese, rappresenta un rischio concreto per l'ecosistema.

Le autorità invitano i cittadini a verificare la legalità dei propri animali domestici. In caso di dubbi sulla status giuridico di un rettile, è consigliabile contattare i Carabinieri Cites o i vigili urbani per ottenere chiarimenti e garantire il rispetto della normativa ambientale.