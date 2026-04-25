Bologna-Roma: Formazioni Ufficiali, Precedenti e Dove Vederla

Tutto pronto per la sfida al vertice tra Bologna e Roma. Scopri le formazioni iniziali, i precedenti storici tra le due squadre e le modalità per seguire la partita in diretta.

La sfida al vertice tra Bologna e Roma , valida per la Serie A , si preannuncia intensa e ricca di storia. Le formazioni iniziali rivelano le scelte tattiche degli allenatori Gasperini e Italiano , entrambi intenzionati a proporre un calcio offensivo e spettacolare.

Il Bologna, forte del suo solido gioco casalingo e di un attacco in grande forma, schiererà un 3-4-3 con Ravaglia in porta, una difesa composta da Heggem, Helland e Lucumì, un centrocampo dinamico con Joao Mario, Freuler, Ferguson e Miranda, e un tridente offensivo affidato a Orsolini, Castro e Rowe. L'obiettivo è chiaro: sfruttare il vantaggio del fattore campo e imporre il proprio ritmo alla partita.

La Roma, dal canto suo, risponderà con un più prudente 3-4-1-2, con Svilar tra i pali, Mancini, Ndicka e Hermoso a protezione della porta, Celik, Cristante, El Aynaoui e Wesley a centrocampo, e il duo offensivo formato da Soulé e Pisilli, supportato da Malen. La strategia giallorossa sembra orientata a contenere le offensive del Bologna e a ripartire in contropiede, sfruttando la velocità e la tecnica dei suoi attaccanti.

La direzione di gara è stata affidata a Marco Di Bello di Brindisi, coadiuvato da Berti e Di Gioia come assistenti. Allegretta sarà il quarto uomo, mentre Maresca e Meraviglia opereranno al VAR, garantendo un controllo accurato delle decisioni arbitrali. Il precedente più recente tra le due squadre risale all'inizio del campionato, con la Roma che si è imposta per 1-0 grazie a un gol di Wesley al suo debutto con la maglia giallorossa.

Tuttavia, la storia dei confronti diretti in Serie A è molto più ampia e complessa, con un totale di 151 partite disputate. Il bilancio complessivo vede la Roma in vantaggio con 54 vittorie, seguita dal Bologna con 52, e 45 pareggi. Analizzando i dati specifici delle partite giocate a Bologna, i felsinei vantano un leggero predominio con 33 vittorie a 21, e ben 22 pareggi, a testimonianza della difficoltà che la Roma ha tradizionalmente incontrato in terra emiliana.

Questo dato sottolinea l'importanza per la Roma di superare il proprio storico complesso a Bologna per ottenere un risultato positivo e consolidare la propria posizione in classifica. La partita si preannuncia quindi non solo una sfida sportiva di alto livello, ma anche un banco di prova importante per entrambe le squadre, chiamate a dimostrare la propria forza e determinazione. L'atmosfera allo stadio sarà sicuramente infuocata, con i tifosi di casa pronti a sostenere a gran voce la propria squadra.

Per i tifosi che non potranno assistere alla partita allo stadio, è prevista una copertura televisiva completa. La partita Bologna-Roma sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, accessibile tramite l'app dedicata su smart tv, dispositivi mobili e piattaforme come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto il pacchetto 'Zona DAZN' potranno seguire la partita anche in diretta televisiva sul canale 214 di Sky.

Inoltre, per chi preferisce rimanere aggiornato in tempo reale, Gazzetta.it offrirà una cronaca testuale dettagliata dell'incontro. La vasta offerta di opzioni di visione garantisce che tutti i tifosi possano seguire la partita e sostenere la propria squadra preferita.

L'attesa per il fischio d'inizio è palpabile, con gli appassionati di calcio pronti a vivere un'altra emozionante giornata di Serie A. La sfida tra Bologna e Roma promette spettacolo, emozioni e colpi di scena, e si preannuncia come uno dei match più avvincenti della stagione. Entrambe le squadre sono in ottima forma e desiderose di conquistare la vittoria, il che rende l'incontro ancora più imprevedibile e interessante.

La partita rappresenta un'opportunità importante per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore e di avvicinarsi agli obiettivi stagionali





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